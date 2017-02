Berlinale Preis - Bluegrass Film “The Broken Circle Breakdown” bester europäischer Film

Berlinale Preis:

Der Bluegrass Film

“The Broken Circle Breakdown”

wurde als bester europäischer Film geehrt.

Der Belgische Film “The Broken Circle Breakdown” war auf der Berlinale der Publikumshit. Der Film des flämischen Filmregisseurs Felix van Groeningen erhielt in Berlin die Auszeichnung “Europa Cinemas Label”, die bereits seit 2003 an europäische Filme verliehen wird. Der Film rund um eine junge Familie mit einem schwer kranken Kind handelt von der Leidenschaft zur Bluegrass Music des Elternpaares. Bluegrass und ihre Leidenschaft zu dieser Musikrichtung als Musiker gibt dem Elternpaar Kraft und Hoffnung in schweren Zeiten. Bluegrass ist eben nicht nur Musik, sondern auch eine Lebenseinstellung.

Der nun preisgekrönte Film wurde Friedrichsstadt-Palast über die gesamte Laufzeit stets mit frenetischem Jubel und Standing Ovations vom Berlinale Publikum bedacht. Das wird der Hype werden, auf den die Bluegrass Szene auch in Deutschland lange gewartet hat.

Hier die Begründung der Jury zur Preisverleihung (Quelle: Berlinale)

Felix van Groeningen ist ein wahrhaftiger Filmemacher. Die Beobachtung der Beziehungen zwischen einer Mutter, einem Vater und ihrer todkranken Tochter geschieht auf eine bewundernswerte und originelle Art und Weise. Uns hat dabei insbesondere die Kameraarbeit gefallen, die nichtlineare Erzählstruktur und die Tatsache, dass trotz des schwierigen Themas simple emotionale Manipulationen vermieden werden. Die Musik der Bluegrass-Band der Eltern ist dabei nicht nur der Soundtrack, sondern auch eine Quelle der Hoffnung und der Energie für alle Beteiligten. Die klare Botschaft lautet, dass wir in wissenschaftliche Forschung investieren müssen und verhindern, dass sich Religion oder Politik zu stark einmischen.

Hufflüsterer Bernhard

Auch das Redaktionsteam von der Redaktion HUFGEFLÜSTER, das auch häufig über die Bluegrassmusik informiert, freut sich über diese Auszeichnung und gratuliert hiermit herzlich dem Regisseur Felix van Groeningen und seinem Team, den Schauspielern und Musikern.

Ein Film vom YouTube Kanal MenuetProductiehuis