CHIO Aachen

- Weltfest des Pferdesports -

Die CHIO in Aachen zählt mit zu den größten Pferdeveranstaltungen in Deutschland. Reitsport / Pferdesport ist ganz groß geschrieben. Dieses Reitsportevent mit Pferdemesse findet jährlich statt! Hochklassig, emotional, international ist die Faszination CHIO Aachen! Die Pferdewelt hat eine Hauptstadt. Viele Vergleiche wurden bereits bemüht, um den Stellenwert des CHIO Aachen, des offiziellen Turniers der Bundesrepublik Deutschland, deutlich zu machen: Wimbledon des Reitsports oder auch Mekka des Reitsports. „In Aachen“, so hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, „schlägt das Herz des Pferdesports.“ Pragmatisch formuliert es Meredith Michaels-Beerbaum. „Aachen“, so die international erfolgreichste Springreiterin, „ist Aachen.“ Genau. Es sind viele Dinge, die den traditionsreichen CHIO in der Aachener Soers so besonders machen.

Hier ein virtueller Messerundgang:

HUFGEFLÜSTER TV Programm zur Pferdemesse: