Dionysimarkt Vilsbiburg und Niederbayerischer Tag des Pferdes

Dionysimarkt Vilsbiburg

Pferdemarkt und

Niederbayerischer Tag des Pferdes

In der Stadt Vilsbiburg in Niederbayern findet die Veranstaltung in der Innenstadt im Bereich Stadtplatz und Stadthalle statt. Schon im Morgengrauen findet zuerst der große Pferdemarkt statt. Kaufen kann man hier keine Pferde, aber ausgestellt zur Besichtigung werden viele. Anschließend geht es vom Pferdemarkt zum Ausstellermarkt, wo ein großer Umzug mit Pferden und Gespannen durchgeführt wird. Am Nachmittag gibt es bei gutem Wetter noch ein Pferderennen oder Trabrennen, welches der Vilsbiburger Rennverein wie immer schon perfekt organisiert!

HUFGEFLÜSTER TV Programm zur Pferdemesse: