Die NEUE EQUITANA Open Air in Mannheim

Die EQUITANA Open Air ist ein Erfolgsmodell, darum wird es künftig eine weitere Ausgabe des beliebten Pferdespotfestivals geben. Neben der Neusser Veranstaltung kommt ab 2019 die EQUITANA Open Air Mannheim dazu. Auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände erwartet die Besucher die bewährte Kombination aus Messe und Sport mit zahlreichen Wettbewerben, Unterhaltung und Shopping-Möglichkeiten unter freiem Himmel. Die Veranstaltungen in Neuss und Mannheim werden sich jährlich abwechseln. „In Mannheim ist unsere neue Veranstaltung inmitten einer starken Reiterregion. Wer reitet, der kennt die Marke EQUITANA und weiß, wofür sie steht: hochkarätige Events, erfolgreiche Geschäfte und Networking in der Reitsportbranche“, so Hans-Joachim Erbel, CEO des Veranstalters Reed Exhibitions Deutschland.

