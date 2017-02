"Feira" Pferdemesse - Oliveira Stables Isabella Sonntag, Waal in Bayern

NEUE Messe:

Die kleinste, aber feinste Pferdemesse der Welt

In Portugal bezeichnet man mit „Feira“ eine Messe, die aber nicht wie bei uns eine Konsumveranstaltung ist sondern vielmehr eine Plattform zum Präsentieren, Erleben, Informieren und Feiern. Und genau so eine Tradition möchten wir in den Oliveira Stables aufleben lassen.

Es geht nicht um Kommerz und auch nicht um Konkurrenz, sondern – wie immer bei Wu Wei – um das Beste für das Pferd. Uns so haben wir uns eine Mischung ausgedacht, die Sehen, Lernen, Fühlen und Mitmachen vereint, zusammen mit wunderbaren Pferden und großartigen Pferdemenschen. Kurse und Workshops kombinieren wir mit der Präsentation korrekter Pferdearbeit.

Niemand soll versäumen, sich zu unserem besonderen Dressurturnier im Juli 2017 anzumelden: Das Turnier erwecken wir in seinem eigentlichen Sinne, nämlich die eigene Arbeit zu überprüfen, und belohnen den Sieger mit einem speziellen Förderpreis der Oliveira Stables. Mehr dazu hier und in unserem Katalog. Bitte versäumen Sie nicht, schon bald Ihre Zuschauerkarten zu bestellen, denn es wird keine Tageskasse geben. Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung. Hotline FEIRA: 0049/8192/93 41 92.

https://www.wu-wei-shop.de/Veranstaltung/UEbersicht-Veranstaltungen/Oliveira-Stables-Feira.html

Flyer / Programm:

https://www.wu-wei-welt.com/downloads/8-Seiter_Cover_final_Dressurturnier2017.pdf