FLÜSTIS

virtuelle Online Pferdemesse

im Internet

Diese virtuelle Pferde Messe hat so ihre Vorteile. Schließlich ist das Internet rund um die Uhr geöffnet und man ist hier auch nicht örtlich gebunden. Man hat auch keinen An- und Abfahrtskosten und auch keine weiteren Reisespesen. Und die ganze Pferdebranche mit seinem riesigen Angebot liegt einem hier zu Füßen. Schließlich kann man online mittlerweile alles kaufen, was das Reiter und Fahrer und Pferdefreunde Herz begehrt.

Hufflüsterer Bernhard Schormair, von der Redaktion HUFGEFLÜSTER, Herausgeber der internetten Pferdezeitung seit 1996 unter HUFGEFLUESTER.EU und FLUESTIS Messen und weiterer Online Medien ist auch der Messe Veranstalter und Organisator von dieser internetten, virtuellen Online Pferdemesse.

HUFGEFLÜSTER TV Programm zur Pferdemesse:

Messeinterviews

Aussteller: