Hufflüsterer unterwegs:

Zugfahrzeugtest – der Pick-Up ISUZU D-Max

Cowboy Hufflüsterer Robert ist begeistert von dem ISUZU D-Max

zur Urlaubs- und Freizeitmesse f.re.e in München Riem und dann zur Pferdemesse Pferd International in München Riem wurde unserer Redaktion HUFGEFLUESTER.EU von ISUZU Sales Deutschland als Messefahrzeug ein ISUZU D-Max Pick-Up freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es war zuletzt das Modell mit 3.0 Liter Common-Rail Diesel Motor mit 163 PS, 4 Rad Antrieb, Anhängerkupplung und Doppelkabine, welches als Double Cap bezeichnet wird. Das Fahrzeug war mit Sonderausstattung für Reiter und Pferdefreunde „Edition Lars Nieberg“ und mit Hardtop über der Ladefläche ausgestattet. Diese Ausstattung ermöglicht den leichten, bequemen und materialschonenden Transport von zwei griffbereiten Sätteln für Reitsportler im Laderaumbereich. Die Sattelablage ist zum besseren Be- und Entladen fahrbar gestaltet, das heißt man kann diese zum Laden einfach schnell auf der Ladefläche hin und her schieben – durchaus sinnvoll und durchdacht. Weiter war das Fahrzeug mit Kompressor ausgestattet, der auch eine sehr komfortable Niveau-Regulation ermöglicht. Sehr gelungen so eine Niveauregulierung im D-Max, gerade als Zugfahrzeug im Hängerbetrieb. Hier wird zusätzlich die Federung per Luftdruck beeinflußt, auch in der Komfort Auslegung.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rainer Amrhein, der Chef von Autohouse Amrhein GmbH in München, ist einer der großen ISUZU Händler im Großraum München. Er wird hier interviewt von Hufflüsterer Bernhard zum Pick-Up ISUZU D-Max

Früher waren die Pick-Ups alle eher LKW als PKW. Das war so gewünscht, damals. Heute hat man auch in LKW’s mehr Komfort und die Pick Ups gehen sogar eher Richtung PKW, besonders der von ISUZU. In Amerika und in vielen Ländern dieser Welt sind die Fahrzeuge mit Ladefläche die meistgefahrenen Autos. Ganz so wird es bei uns niemals kommen, aber die Fahrzeug Gattung Pick-Up wird immer mehr Liebhaber gewinnen können.

Das merkt man auch an den Anbietern. Bisher haben sich bei uns in Deutschland und dem deutschsprachigem Europa die Autohersteller von Nissan, Mitsubishi, Toyota und Mazda mit ihren Modellen Navara, L200, Hilux und BT-50 den Markt geteilt. Ford mit dem Typ Rancher ist ebenfalls vertreten. 2009 ist ISUZU mit dem D-Max dazugekommen und in Kürze kommt sogar ein Pick-Up von VW in die Verkaufsräume, der VW Amarok.

Doch wer fährt eigentlich solche Fahrzeuge? Na, ja, zum einen jeder, der etwas „Besonderes“ Fahren möchte und keine Lust auf Cabrio, Sportwagen oder Luxusmobil hat. Natürlich auch derjenige, der als Handwerksbetrieb Transportproblem zu lösen hat und eben keinen VW Bus oder Transporter fahren möchte. Und dann gibt’s noch den Käuferkreis, der ein starkes Zugfahrzeug braucht, egal ob für Gewerbe oder Hobby. Natürlich neigen viele zu einem Pick-Up, wenn sie Amerika Fan sind, Countymusic und Bluegrass lieben, auch in Good Old Germany im Cowboy Outfit rumrennen und in Gedanken von Freiheit und Abenteuer träumen. Das könnte der größte Kreis sein, wenn dieser auch noch die vorherigen Anforderungen an ein Auto stellt. Und dann gibt es da noch die Pferdeleute, die ein starkes Zugfahrzeug für den Transport ihrer Pferde im Pferdeanhänger benötigen, besonders die, die auch noch häufig auf Turniere im Reitsport oder Westernreitsport fahren. Auch Wanderreiter sind immer häufiger mit ihren Pferden auch per Pferdetransport zu den beliebten Wanderritten in ganz Europa unterwegs. Der dankbarste Abnehmerkreis für einen Pick-Up dürften aber die vielen Stallbesitzer, Pferdehalter in Eigenregie und die Betreiber von Reitanlagen sein. Gerade hier ist eine Ladefläche, die immer am Fahrzeug zur Verfügung steht von größter Bedeutung. Heu, Stroh, Pferdefutter, Schubkarren und alles was man für die Pferdekoppeln benötigt, ist so ideal zu transportieren. Und mit einem geländegängigen Fahrzeug kann man auch wirklich ins Gelände fahren. Und trotzdem ist genügend Platz im Auto, zumindest bei den Modellen mit Doppelkabine, fürs Personal und/oder die Familie. Mit einem gepflegten Auto dieser Gattung kann man durchaus auch vor der Oper vorfahren. Neugierige Blicke sind einem ohnehin immer sicher. Praktisch ist natürlich so ein Hardtop über der Ladefläche, weil sie trocken bleibt und auch abgeschlossen werden kann. Es gibt aber auch so eine Art Deckel zum verschießen. Auch ein Wohnmobil-Aufleger läßt sich auf der Ladefläche montieren, somit ist auch schnell ein Urlaubsfahrzeug bereitgestellt. Insgesamt sind also die Pferdehalter die treffendste Zielgruppe für einen Pick-Up.

Doch nun wieder zu unserem Testfahrzeug, dem ISUZU D-Max. ISUZU ist kein Neuling auf dem Sektor geländegängiger Fahrzeuge. Schließlich gab es bereits vor Jahren den Trooper, den Monterey und den D-Max Vorgänger Rodeo im Angebot, der auch als Opel Campo angeboten wurde. Auch der Geländewagen Opel Frontera kam aus dem Hause ISUZU. Alles vierradangetriebene Transport- Zug- und Lasten-Fahrzeuge. Alle robust und technisch zwar eher einfach, aber stabil und ausdauern ausgerüstet. Einen Opel Campo davon hatte sogar unsere Redaktion HUFGEFLÜSTER vor Jahren bereits als Dienstfahrzeug im Einsatz und ich schwärme heute noch davon. Nun bietet ISUZU nur noch LKW’s in unseren Gefilden an – und eben den D-Max. Und der ist auch eines der besten „Stücke“ aus dem Hause ISUZU.

Motor und Getriebe machen einen robusten Eindruck. Kraft, besonders im Hängerbetrieb, ist genügend vorhanden, besonders beim 3 Liter Dieselmotor. Die Handschaltung ist dabei etwas gewöhnungsbedürftig, der Schalthebel dürfte etwas kürzer sein. Die Bedienung insgesamt ist einwandfrei, das Fahrzeug trotz, oder gerade wegen der Ladefläche sehr übersichtlich. Das Fahrgefühl ist mehr als angenehm, auch durch die für Geländewagen typische höhere Sitzposition. Die Türen fallen satt ins Schloß. Das Fahrzeug macht ein qualitativ guten und ausgereiften Eindruck. Die Lenkung ist leichtgängig und vermittelt ausreichend Gefühl zur Fahrbahn. Rangieren also kein Problem. Auch im Hängerbetrieb überwiegt ein sicheres Fahrverhalten. Eventuelle Schlingerbewegungen des Anhängers können leicht korrigiert werden. Der Motor hat ein hohes Drehmoment, Anfahren, auch am Berg, auch mit Anhänger und auch mit Pferden im Anhänger geht kraftvoll vom Gaspedal. Ohne Anhänger ist der Motor für so eine Fahrzeuggröße eher sparsam im Betrieb und verbrauch gut 8 Liter Diesel. Im Anhängerbetrieb muß man aber mit weit höheren Werten rechnen, je nach Gewicht der „Ladung“ .

Optisch ist der ISUZU noch ein richtiger Pick-Up, wenngleich auch ein eher moderner. Alle Leute, meist Pferdeleute, waren sehr angesprochen von seinem Äußeren. Mit dem nötigen „Lametta“, sprich Zubehör, läßt er sich auch noch nach Wunsch aufmotzen. Jedenfalls macht das Fahrzeug einen potenten, starken Eindruck, was vielen Interessenten gefallen dürfte. Und nicht jeder fährt so ein Auto. Amerika Fans dürfte es nicht stören, daß der D-Max kein echter Ami ist, sondern aus Asien kommt. Dafür ist er aber auch viel günstiger im Unterhalt und in der Anschaffung. Auch größenmäßig trägt der D-Max nicht so dick auf, wie manche Ami Pick-Ups.

Der D-Max von ISUZU ist preisgünstiger, als viele andere Fahrzeuge dieser Richtung. Es gibt genügend ISUZU Vertragspartner die zusätzlich günstige Angebote und Finanzierungsangebote machen. Hier werden die Fahrzeuge auch entsprechend gewartet und auch nach Wunsch ausgestattet.

Die Redaktion HUFGEFLÜSER hat das von ISUZU Sales Deutschland zur Verfügung gestellte Test- und Messefahrzeug mit Freude getestet. Der D Max ist ein ausgezeichnetes und gelungenes Fahrzeug, wir haben einen guten Eindruck davon mitgenommen. Wir können unseren Lesern und Leserinnen nur empfehlen, sich mit diesem tollen und praktischen Allroundfahrzeug, gerade als Pferdefan, zu beschäftigen. Eine Probefahrt ist jedenfalls unbedingt zu empfehlen.

Die Zugfahrzeugtester Hufflüsterer Bernhard und Hufflüsterer Robert

Der ISUZU Pick Up macht auch mit dem schicken Pferdeanhänger von der Firma Raith in Manching / Bayern eine gute Figur

Der ISUZU D-Max ist ein ideales, kräftiges Zugfahrzeug für Pferdeahänger - sehr empfehlenswert

Der ISUZU Pick Up macht rund herum ein gute Figur

Der begeisterte Pick Up Fahrer Hufflüsterer Bernhard mit seinem HUFGEFLÜSTER Firmenfahrzeug - dem Opel Campo von ISUZU, dem Vorgänger des D-Max, vor etlichen Jahren...

1.6.10