HUFGEFLÜSTER präsentiert DEINE Reitanlage per Video Interview und Luftaufnahmen!

HUFGEFLÜSTER präsentiert DEINE / IHRE Reitanlage per Video Interview und Luftaufnahmen!

Foto und Filmaufnahmen aus der Luft von größeren Höhen war bisher eine teure Angelegenheit. Die neuen Dronen (unbemannte Hubschrauber) machen Luftaufnahmen nun aber erschwinglich und werden immer mehr zu spannenden Präsentationen, auch aus der Luft, eingesetzt. HUFGEFLÜSTER bedient sich dieser neuen Technik erfolgreich, z.B. für Videopräsentationen von Reitanlagen und Pferdebetrieben. Und bei den Zusehern kommen gerade die Aufnahmen aus luftiger Höhe besonders gut an.

Eine Luftaufnahme von der Olympia Reitanlage in München Riem

Die Redaktion HUFGEFLÜSTER prasentiert sehr übersichtlich und informativ Reitanlagen, Pferdeställe, Pferdepensionen, Ausbildungs- und Zuchtbetriebe bis hin zu anderen Dienstleistern rund um Pferde. Grundlage ist meist ein Interview, zu dem dann das jeweilige Angebot des Pferdebetriebs per Foto oder Film eingeblendet wird.

Jetzt können wir NEU auch Luftbild und Luftfilmaufnahmen dazu von einer Anlage aus einer Höhe bis zu 100 Metern anbieten. Solche Luftaufnahmen ergeben eine neue und spannende Ansicht aus ungewohnter Perspektive. Jedenfalls fesseln solche Aufnahmen zusätzlich zu Interview und Foto und Filmmaterial das Auge der Betrachter. Ein zusätzlicher Anreiz wird geschaffen, ein Angebot noch interessanter zu finden. Interessenten werden durch so ein erweitertes Infoangebot gefesselt. So können auch Neukunden, z.B. neue Einsteller, noch leichter gewonnen werden. Solche Luftaufnahmen werden von unserem pferdeerfahrenen Piloten und seiner Drone vor Ort aus luftiger Höhe angefertigt.

Wichtig ist dabei, daß auch die Aufnahmen aus der Luft mit dem Interview und dem weiteren Foto und Filmmaterial entsprechend informativ korrespondieren. Damit so ein Präsentationsfilm seine Wirkung richtig darstellen kann, ist ein erfahrenes Team sehr wertvoll. Das HUFGEFLÜSTER Team kümmert sich daher um die erfolgreiche Filmerstellung, um die passende Moderation mit Pferdeerfahrung, um Fotos und Film und nun auch um die ergänzenden Luftaufnahmen.

Der daraus entstandene Film kann natürlich auch auf der eigenen Homepage des Anbieters eingebunden werden. Doch HUFGEFLÜSTER Filmmarketing kümmert sich zusätzlich auch um die Vermarktung des Filmprojektes. Jeder Film ist nur dann erfolgreich, wenn er auch von möglichst vielen Zuschauern /Zusehern angesehen wird. So präsentieren wir die Filme unserer Auftraggeber auf Wunsch in unseren Pressemedien, in der Pferdezeitung, auf der Pferdemessen-Seite, in der online Pferdemesse, im Pferdebranchenbuch, bei PimYourLink, im Pferdeblog BLOGPFERD und natürlich auch in unseren Social Media Kanälen bei Twitter, Facebook, Xing, Linkedin, Google+ und YouTube.

So ist ein zum Film dazugehöriger Rahmen geschaffen, der aus einem Film auch einen erfolgreichen Film machen kann.

Anfragen dazu bitte einfach direkt an die Redaktion HUFGEFLÜSTER stellen!

Hier ein Film von Luftaufnahmen zur Pferdemesse Pferd International in München Riem auf der Olympia Reitanlage:

Und hier noch ein informatives Filminterview mit dem Hubschrauberpiloten Peter Münstermann, das auf der Pferd International in Riem von Moderator Hufflüsterer Bernhard zum Thema "Interessante Luftaufnahmen per Drone" geführt wurde:

Beide Filme wurden erstellt von FLUESTIS Media Production für HUFGEFLUESTER.TV

Die Drone im Einsatz vor Ort

1405