MUSIC CONTACT News national + international - Bluegrass Country and more - der neue Newsletter

MUSIC CONTACT Rainer Zellner http://www.musiccontact.com

Saarstraße 8 72070 Tübingen 07073-2250 info@musiccontact.com





1. NEWS & LAST MINUTE

Neuigkeiten werden verstärkt auf unserer facebook Seite zu finden sein.

Wir freuen uns auf regen Austausch und viele "likes"...





KURZFRISTIG frei 2016

** SONDERTOURNEE ** mit FABRIZIO CONSOLI



Anlässlich der Promotion für sein neues Album "10" wird Fabrizio mit seinem genialen Pianisten Gigi Rivetti im Oktober in D-A-CH auf ausgedehnte Duo Tournee gehen. Günstige Konditionen!







2. HIGHLIGHTS 2016 - 2017



* WORLD MUSIC & SPECIAL PROJECTS



VIOLONS BARBARES (Mongolei-Bulgarien-Frankreich)

Wild World Music (Termine auf Anfrage laufend)

Wer behauptet, in der Musik sei schon alles erfunden, hat Violons Barbares noch nicht gehört! Ein mongolischer Gigant des Obertongesangs und der Pferdekopfgeige, ein Meister der 14-saitigen Gadulka aus Bulgarien und dazu die überwältigenden Perkussionswelten eines Franzosen : Unter dem Namen VIOLONS BARBARES gehört das weltweit umjubelte Trio derzeit zu den außergewöhnlichsten Gruppen in der Weltmusikszene. Die drei Ausnahmemusiker sind ein akustischer und optischer Leckerbissen, der die vielen Konzertgäste in ferne, wilde Länder entführt und die stilistischen Grenzen zwischen Balkan-Volksmusik, Mongolen-Rock und Jazz-Impro einreißt. "Violons Barbares - wild, ungestüm, feurig, ungezügelt, vor allem aber: verteufelt gut!" Karl Leitner, Donaukurier



FABRIZIO CONSOLI (Italien)

Poesia per Ballare



Italien ist zu klein für diesen Mann!

Mit Fabrizio Consoli betritt – nach Gianmaria Testa und Paolo Conte – endlich wieder ein überzeugender Sänger aus Italien die deutschsprachigen Bühnen. Mit seiner musikalischen Melange aus Tango, Latin und Jazz, gewürzt mit einem wohldosierten Schuss Italo-Pop erobert Fabrizio Consoli ein Publikum über alle Altersgrenzen hinweg.



AKKORDEONALE

Das jährliche Internationale Akkordeon Festival zur Zeit auf Tour. Wie immer spannende Entdeckungen im Akkordeon-Kosmos 2016. 2017 (April-Mai) in Planung.



ENKHJARGAL

Sounds of Mongolia... das Stimmwunder Solo/Duo/Trio/Quartett (laufend)

BONJOUR KATHRIN – musikalisch-humorvolle Hommage an Caterina Valente und Silvio Francesco und ihre Zeit.

Die Essener Sängerin Claudia Schill (Hauptdarstellerin versch. Musical- und Revueproduktionen) und Komiker und Musiker Klaus Renzel präsentieren Gute-Laune-Musik zwischen Schlager, Latin und Jazz der 50er Jahre, komödiantischer Humor, eine gute Prise feine Ironie, eine rote Ukulele, eine gut gelaunte, mitreißende Band und das Kultgetränk „Kikerikie“: Das sind die Zutaten für eine charmante und vielseitige Verbeugung vor Zeit und Kultur einer wiederentdeckten Epoche. Standing Ovations, Zugaben, ausverkaufte Häuser...! (auf Anfrage laufend)

NIKOLA PAROV Quartet mit Special Guest AGNES HERCZKU (Ungarn/Bulgarien)

Der Star der ungarisch-bulgarischen Musikszene und die faszinierendste neue Stimme Ungarns weisen einen großartigen musikalischen Weg weitab nationaler und stilistischer Grenzen. (Festivals, auf Anfrage)

YUNGCHEN LHAMO - Die legendäre "Stimme Tibets". (Auf Anfrage)

PARK STICKNEY (USA)

Der verrückte Harfen-Professor macht alle Vorurteile über das himmlische Instrument zunichte. Mit Witz, enormer Kraft und unfassbarer Virtuosität zwingt er die Harfe hinab auf die raue Erde. Dort begegnen ihr Miles Davis, Django Reinhardt, Bach, Mozart, Scott Joplin und viele andere Bahnbrecher. In seinen eigenen Kompostionen vereint er all diese Begegnungen. Auf allen Harfenfestivals und Harfenschulen als Erneuerer gefeiert. (auf Anfrage)

BURHAN ÖÇAL (Istanbul)

Wir freuen uns, die langjährige Zusammenarbeit mit einem der faszinierendsten türkischen Musiker fortsetzen und ausbauen zu können. Spannende Projekte sind sein Markenzeichen: Istanbul Oriental Ensemble, aber auch sein Percussion Trio und Kooperationen mit Klassischen Künstlern und Orchestern. Ab 2015 auch als Duo mit Alexey Botvinov: Das Programm "Goldberg Reloaded", das Bachs Goldberg Variationen in völlig neues Licht stellt, echter Klassik-World Music Crossover. (Termine auf Anfrage)

CASSARD (EUR)

Europäische traditionelle Musik von morgen, zum Tanzen und Genießen gleichermaßen, charmant und humorvoll präsentiert. Johannes Mayr und Christoph Pelgen, zwei großartige, kreative und gefühlvolle Musikerpersönlichkeiten haben hierzulande in diversen Projekten die neue europäische Trad Musik entscheidend geprägt. Benannt nach einem bretonischen Freibeuter und mit enormer dynamischer Bandbreite entführt das Duo sein Publikum in stürmische Gewässer, um es im nächsten Augenblick mit zarten Tönen von Schlüsselfidel und Mandoline auf ruhiger See dahinzuschweben zu lassen. (Termine laufend)



* USA ROOTS - FOLK, BLUEGRASS, SWING, BLUES

BLUEGRASS JAMBOREE 8. Festival of Bluegrass & Americana 17.11. - 11.12.16, (2017 i.V.) frei: Nov 19,28, Dez 10





GANGSTAGRASS Bluegrass/Hip-Hop! (USA)



"Bluegrass/Hip-Hop may sound like an odd combination, but don’t tell that to Producer Rench, who conceived the sound of Gangstagrass in 2006. Though it began as an isolated experiment, Gangstagrass has since grown into a critically acclaimed success celebrated by The Washington Post, The Boston Globe, TVGuide, Elmore Leonard, NPR.org, and more than 50,000 fans who have been entranced by one of the band’s hundreds of performances and have purchased the band’s four official LP’s." TOUR Juli 2016 (D-A-CH, Festivals bevorzugt)





RUBEN & MATT and the TRUFFLE VALLEY BOYS (Early Bluegrass aus Italien)

Bluegrass aus Italien? Aber ja, die fünf Herren gehören zu den spannendsten Neuentdeckungen im europäischen Bluegrass Kosmos: Authentischer Look, virtuose Performance um ein einziges (!) Mikrofon herum, intensiver mehrstimmiger Gesang, kompetent begleitet im rauen, ursprünglichen und heute sehr seltenen 50er Jahre Bluegrass Stil. Elvis zog daraus seine Inspiration, die dann im Rockn’Roll mündete. Eine Zeitreise!

https://www.youtube.com/watch?v=eKhglDolgN4

ZYDECO ANNIE & SWAMP CATS

Hitziger, tanzbarer Südstaaten/Louisiana Mix aus Zydeco, Blues, Cajun, Country, Boogaloo und Mardi Gras Grooves der Band um Akkordeon-Virtuosin Zydeco Annie. (Kooperation mit AMB Promotions, (auf Anfrage)



* TANGO FIEBER

TANGO FASCINACIÓN "Eine Tango Nacht"

Ensemble Gabriel Merlino und erstklassige Showtanzpaare. Highlight: Die für den Gardel-Preis nominierte Sängerin Vanina Tagini und der Weltklasse Bandoneón-Virtuose Gabriel Merlino (Buenos Aires) Nur Oktober 2016/17/18 http://www.youtube.com/watch?v=qnFWPhKi9T4

GABRIEL MERLINO & VANINA TAGINI - Buenos Aires "The Soul of Tango"

Atemberaubend virtuoser Bandoneon-Meister zwischen Tango, Weltmusik, Jazz und Klassik. Die Presse feiert ihn schon als die Legende von morgen - zur Zeit Solo-Bandoneonist und Musikalischer Leiter der weltweitbekannten Show "Tango Pasión". Aktuelles Album"Intimos" mit der jungen Tango Diva Vanina Tagini. Div. Besetzungen, auch mit Tanz. (Oktober 2016, Oktober 2017)

* IRISH, ENGLISH & SCOTTISH FOLK

"Celtic Vibes"

WE BANJO 3

Die Folk Roots Sensation aus Irland. Vier Männer treiben den Trad Sound in die Zukunft. Wilder Irish Folk und Bluegrass Mix.Grade eben begeisterten sie Barack Obama im Weißen Haus.

Irish Times: "Trad Album of the Year". Live Performance of the Year (LiveIreland.com) und unendlich viele Lobeshymnen mehr. ( Festivals 2016, Tour November 2016, 2017) Aktuelles Musikvideo

THE HENRY GIRLS (Irland) Irish Americana Folk

Irische Ladies reisen nach Amerika. Geniale Gesangsharmonien der drei Schwestern aus Donegal/Irland. Neues Album "Louder than Words" erschienen. (Festivals 2016/17, Theater/Clubs März und Oktober 2017)

17. IRISH SPRING - FESTIVAL OF IRISH FOLK MUSIC (2017, 2018)

Das wohl wichtigste deutsche Frühlings Folk Festival 2017/18 in Planung.

CARA DILLON

Endlich kommt die wunderbare Stimme Irlands wieder für wenige Konzerte nach Deutschland. Cara Dillon veröffentlicht im Frühjahr ihr neues Album und wird einige ausgewählte Termine wahrnehmen können. 2010 wählte die BBC ihre letzte CD "Hill of Thieves" zum Folk Album des Jahres. "A rare and extraordinary talent ...."Cara Dillon sings with a passion that is evident in the depth of her content, lyrically illustrating the scars of the human heart. There are few on this island to equal her tremendous musical talent" (RTE, Irland) (Festivals 2016, November 2017 - Duo, Festivals)





WEITERE KÜNSTLER: http://www.musiccontact.com



3. FESTIVAL TOURNEEN 2016-2017



FESTIVALS auf Tour - eine Spezialität von Music Contact



Klangwelten - The Festival of World Music 2016 "30 Jahre Jubiläumsprogramm" (jährlich November-Dezember), 2017

Akkordeonale - Internationales Akkordeon Festival (April-Mai, jährlich, 2017 i.V.)

Irish Spring - Festival of Irish Folk Music (jährlich, März/April, 2017 i.V.), 2018

Bluegrass Jamboree! Festival of Bluegrass & Americana Music. 2016/2017 (jährlich, Nov-Dez), 2017

Tango Fascinación - Eine sinnliche Tango-Nacht, Musik und Tanz (auf Anfrage, jährlich nur Oktober)









4. TOUR DATEN 2016/2017 (Stand 2.5.16, ohne Gewähr, weitere Termine in Vorbereitung)

Akkordeonale 2016 - Internationales Akkordeon Festival - Info 03.05.2016 91522 Ansbach Kammerspiele 20:00 04.05.2016 89073 Ulm Pauluskirche 20:00



Akkordeonale 2017 - Internationales Akkordeon Festival - Info 19.04.2017 76131 Karlsruhe Tollhaus 20:00 23.04.2017 29308 Winsen Evangelische Kirche St. Johannes 17:00 28.04.2017 63303 Dreieich Bürgerhaus Sprendlingen 20:00 29.04.2017 07743 Jena Volkshaus 20:00 30.04.2017 57223 Kreuztal Weiße Villa 18:00 10.05.2017 55122 Mainz Kultur im SWR Foyer 14.05.2017 79539 Lörrach Burghof 20:00



Bluegrass Jamboree!- Festival of Bluegrass and Americana Music 2016 - Info 16.11.2016 A-6845 Hohenems Löwensaal 20:00 17.11.2016 88212 Ravensburg Zehntscheuer 20:00 18.11.2016 84478 Waldkraiburg Haus der Kultur 20:00 20.11.2016 CH-8142 Uitikon Üdiker-Huus 17:00 21.11.2016 86199 Augsburg ParkTheater Göggingen 20:00 22.11.2016 81675 München Freiheizhalle 20:00 23.11.2016 79539 Lörrach Burghof 20:00 24.11.2016 72762 Reutlingen franz k 20:00 25.11.2016 63303 Dreieich Bürgerhaus Sprendlingen 20:00 26.11.2016 28816 Stuhr Gutsscheune Varrel 20:00 27.11.2016 50171 Kerpen Jahnhalle 19:00 29.11.2016 53121 Bonn Harmonie 19:30 01.12.2016 49767 Twist Heimathaus 20:00 02.12.2016 06295 Lutherstadt Eisleben Theater 20:00 03.12.2016 31134 Hildesheim Bischofsmühle 20:00 04.12.2016 10965 Berlin Columbia Theater 20:00 05.12.2016 01097 Dresden Dreikönigskirche 20:00 06.12.2016 04277 Leipzig Werk 2 20:00 07.12.2016 95233 Helmbrechts Bürgersaal 20:00 08.12.2016 91154 Roth Kulturfabrik 20:00 09.12.2016 77654 Offenburg Salmen 20:00



Enkhjargal Dandarvaanchig Magische Klänge aus der Mongolei - Info 04.05.2016 CH-9656 Alt St. Johann Katholische Kirche Alt St. Johann 20:00 28.08.2016 74613 Öhringen Landesgartenschau 14:00



Fabrizio Consoli Italienische Songs zwischen Pop, Latin, Jazz, Tango und World Sounds - Info 15.07.2016 74307 Bietigheim-Bissingen Bietigheimer Wunderland 20:00 07.10.2016 37085 Göttingen Apex (Duo) 20:30 20.10.2016 88212 Ravensburg Zehntscheuer (Duo) 20:00 11.02.2017 A-8010 Graz Congress Graz - ballo di casanova 31.03.2017 38259 Salzgitter Kniestedter Kirche 20:00



Gangstagrass Hip-Hop Bluegrass - Info 09.07.2016 07407 Rudolstadt Tanz- und Folk Festival



IRISH SPRING - Festival of Irish Folk Music 2017 - Info 10.03.2017 50171 Kerpen Erfthalle 20:00 11.03.2017 36179 Bebra Ellis Saal 20:00 13.03.2017 01097 Dresden Dreikönigskirche 20:00 15.03.2017 95233 Helmbrechts Bürgersaal 20:00 17.03.2017 71672 Marbach Stadthalle 20:00 18.03.2017 88471 Laupheim Schloss Großlaupheim 20:00 24.03.2017 28816 Stuhr Ratssaal 20:00 25.03.2017 49767 Twist Heimathaus 20:00 26.03.2017 26849 Filsum Rathaus Filsum 20:00 29.03.2017 82256 Fürstenfeldbruck Veranstaltungsforum 20:00 30.03.2017 86368 Gersthofen Stadthalle 19:30 08.04.2017 53848 Troisdorf Stadthalle 20:00 09.04.2017 64625 Bensheim Parktheater 19:00



Gabriel Merlino & Vanina Tagini "The Soul of Tango" - direkt aus Buenos Aires - Info 23.09.2016 Wiesbaden Foyer, Salon Tango 21:00 25.09.2016 Büsingen (CH) Bergkirche St Micheal 17:00 30.09.2016 Hahnstätten Atriumkonzerte 20:00 01.10.2016 Krefeld Bandoneon Festival 20:00 02.10.2016 83547 Babensham Schloss Penzing 17:00 04.10.2016 75175 Pforzheim Gasometer 20:15 04.10.2016 Pforzheim Gasometer 06.10.2016 Frankfurt Cafe Kante 20:00 07.10.2016 33617 Bielefeld Neue Schmiede 20:00 08.10.2016 97084 Würzburg, Rottenbauer Trinitatskirche 20:00 14.10.2016 35781 Weilburg Alte Rathaus 19:30 15.10.2016 76185 Karlsruhe Tempel Kulturzentrum 20:00 21.10.2016 71672 Marbach Schlosskeller 20:00 22.10.2016 FR 57200 Sarreguemines Terminus Brasserie 21:00 23.10.2016 65307 Bad Schwalbach Kur·Stadt·Apothekenmuseum 17:00 29.10.2016 88709-Meersburg-Baitenhausen Dorfgemeinschaftshaus 17:00

Joe Mullins and Radio Ramblers - Info 20.05.2016 CH-Zweidlen American Folk Club Rocking Chair 21.05.2016 CH-6248 Alberswil (bei Willisau) Bluegrass Festival 15:30 22.05.2016 CH-Liestal Kulturhotel Guggenheim



Klangwelten 2016 (Rüdiger Oppermann) 30. Festival der Weltmusik auf Tour - Info 12.11.2016 35037 Marburg KFZ 20:00 14.11.2016 01097 Dresden Dreikönigskirche 20:00 15.11.2016 95233 Helmbrechts Bürgersaal 20:00 17.11.2016 89073 Ulm Pauluskirche 20:00 18.11.2016 53821 Troisdorf Stadthalle 20:00 20.11.2016 75172 Pforzheim Schlosskirche St. Michael 19:00 22.11.2016 86199 Augsburg ParkTheater Göggingen 20:00 23.11.2016 73312 Geislingen Rätsche. Kultur erleben. 20:00 24.11.2016 63820 Elsenfeld Bürgerzentrum 20:00 27.11.2016 70794 Filderstadt Waldorfschule 18:00 03.12.2016 78224 Singen Gems 20:00 04.12.2016 72076 Tübingen Freie Waldorfschule 18:00 06.12.2016 07743 Jena Volkshaus 20:00 07.12.2016 91522 Ansbach Kammerspiele 20:00 08.12.2016 57610 Altenkirchen Felsenkeller 20:00 08.12.2016 76829 Landau Altes Kaufhaus 20:00 09.12.2016 41564 Kaarst Albert Einstein Forum 20:00 11.12.2016 49767 Twist Heimathaus 17:00 13.12.2016 54290 Trier Tuchfabrik 20:00 14.12.2016 36110 Schlitz Schloss Hallenburg 20:00 15.12.2016 63303 Dreieich Bürgerhaus Sprendlingen 20:00 16.12.2016 91154 Roth Kulturfabrik 20:00 17.12.2016 77654 Offenburg Reithalle 20:00 18.12.2016 79761 Waldshut-Tiengen ALI Theater Marktplatz 17 19:00



Klangwelten 2017 (Rüdiger Oppermann) - Info 14.12.2017 63303 Dreieich Bürgerhaus Sprendlingen 20:00



Perfect Friction Irish Folk Crossover - Info 15.07.2016 74307 Bietigheim-Bissingen Bietigheimer Wunderland 19:00 13.08.2016 65375 Oestrich-Winkel Schloss Vollrads 16:00 14.08.2016 65375 Oestrich-Winkel Schloss Vollrads 11:00



Ruben & Matt and the Truffle Valley Boys Retro-Bluegrass - Info 13.05.2016 77815 Bühl Bürgerhaus 20:15 14.05.2016 95100 Selb Factoria 20:00 15.05.2016 74613 Öhringen Landesgartenschau 14:00 22.07.2016 74564 Crailsheim Spitalpark 21:00



The Henry Girls Irish Americana Folk - Info 25.03.2017 89584 Ehingen Lindenhalle 20:45 26.03.2017 90482 Nürnberg Loni Übler Haus 20:00



The Howlin Brothers - Info 11.05.2017 72762 Reutlingen franz k 20:00 12.05.2017 79098 Freiburg Wodan Halle 20:30



Violons Barbares Wild World Music - Info 02.07.2016 89073 Ulm Donaufestival 19:00 09.09.2016 95100 Selb Festival-Mediaval 22:15 26.01.2017 71334 Waiblingen Kulturhaus Schwanen 20:00



We Banjo 3 Die Folk Roots Sensation aus Irland - Info 24.06.2016 89032 Ulm Zeltfestival 20:00 25.06.2016 A-6700 Bludenz Remise 20:00 04.11.2016 88212 Ravensburg Zehntscheuer 20:00 05.11.2016 73312 Geislingen Rätsche. Kultur erleben. 20:00 07.11.2016 01097 Dresden Dreikönigskirche 20:00 11.11.2016 75196 Remchingen Löwensaal 20:00 13.11.2016 89340 Leipheim Zehntstadel 19:00 16.11.2016 83043 Bad Aibling Kurhaus 20:00 17.11.2016 72072 Tübingen Sudhaus 20:00 18.11.2016 56410 Montabaur Stadthalle Folk and Fools Festival 21:45









Alle Termine im Überblick

Alle Künstler





-------------------------------------------------------------------