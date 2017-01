Pferd MAZ - Pferdemesse Mühlengeez / Gülzow

Pferd MAZ

- Pferdemesse -

Messegelände

Mühlengeez bei Gülzow

Seit 1991 ist die MAZ GmbH Veranstalter des Reit- und Springturniers „Pferd“, welches jährlich im August in Mühlengeez bei Güstrow stattfindet. Das, was Anfang der 90er Jahre als eine Art Experiment gestartet wurde, entwickelte sich bis heute zu einer der traditionsreichsten und wichtigsten Pferdesportveranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern. Der Reitsport gehört in Mecklenburg-Vorpommern zu den beliebtesten Sportarten.

Das Turnier bietet die Möglichkeit, den Nachwuchs des Pferdesports zu fördern und junge Menschen für diesen Sport zu begeistern. In diesem Bewusstsein bemüht sich das Projektteam der MAZ GmbH jährlich um die Verbesserung der Bedingungen für alle Aktiven und Besucher.

Das Veranstaltungsgelände mit einer Gesamtfläche von 12 ha ist im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns gelegen und durch die gute Anbindung an die A19 und A20 sehr gut zu erreichen. Auf dem großzügigen Areal bieten wir auch unsere große Pferdemesse mit vielen Ausstellern an.

Für die Reiter bietet der 6.000 m² große Springplatz optimale Bedingungen für den Wettkampf.