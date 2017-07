Pferde Versicherung - ein heißes Thema für Pferdebesitzer & Pferdehalter

Anzeige:

Niemand beschäftigt sich gerne damit, im Ernstfall ist man jedoch froh, wenn man sie hat, eine wirklich gute Versicherung. In unserem Fall geht es um die Pferdeversicherung. Für Pferdehalter gehört neben den Pferden in vielen Fällen auch Haus, Hof und Weide dazu bis hin zum Hund oder mehreren Hunden. Kein leichtes Vorhaben, da richtige Entscheidungen zu treffen und den richtigen Partner, der sich auch wirklich auskennt, zu finden. Die Hufflüsterer machen da wieder einmal einen Versuch mit einer unabhängigen Versicherungsagentur. Hufflüsterer Bernhard hat zu diesem wichtigen Thema Klaus Rode interviewt. Der ist unabhängiger Versicherungsmakler von BSR Finanzmarketing. Sehr interessant ist dabei, wie man heute doch Deutschland weit per Internet Versicherungskunden aquirieren und dabei trotzdem gut beraten und betreuen kann. Und der Kunde (der Versicherungsnehmer) hat dabei auch noch ein sehr günstiges Preis - Leistungsverhältnis. Es gibt sogar Sonderkonditionen für die Mitglieder von den großen Pferdeverbänden!

Hier geht es direkt zu dem aktuellen Interview:

Ein Audio / Video Beitrag von FLUESTIS Media Production:

BSR-Finanzmarketing, Versicherungsmakler

Inhaber: Klaus Rode

Rathausstr. 23

D - 31180 Giesen

Tel: +49 (0)5121 - 77 07 85

Fax: +49 (0)5121 - 77 06 52

E-Mail: bsr-finanzmarketing@t-online.de

