Red Barn der Westernsaloon in Kaiserslautern

Red Barn , passende Speisen und Getränke - erleben Sie ein Stück Amerika in Kaiserslautern Echtes Honky-Tonk Feeling kann man seit dem Grand Opening am 26.08.2016 im Red Barn in Kaiserslautern erleben. Betritt man das Red Barn ist ein Gefühl von Ranchfeeling garantiert und wird in dem wundervoll eingerichteten Saloon mit einer sehr, sehr guten stilechten Ranchküche verwöhnt .

Leckere Burger, saftige Steaks, knusprige Chicken Wings, traditionelle Spare Ribs, Homemade Pulled Pork und viele typisch amerikanische Gerichte und Getränke bietet das Red Barn seinen Gästen.

Für Burger-Fans, die nicht auf Fleisch stehen, finden sich auch vegetarische Gerichte auf der Speisekarte wie z.B. Burger Vegetarian mit selbstgemachten Patties . Alles wird frisch zubereitet und erstklassige Qualität serviert ! Und natürlich fehlen auch nicht die typisch amerikanischen Handmade Dips. Falls man nach dem Essen noch Hunger auf einen Nachtisch hat, der ja bekanntlich immer passt, sollte man auch hier weiter genießen . Doch nicht nur das Essen ist hier stilecht, sondern auch das Ambiente: An den Wänden hängen Kuhschädel , Wagenräder , Flaggen , Hüte und vieles mehr. Sehr einladend ist eine Original Holzkutsche die für die Gäste begehbar ist . Ein schöner Sitzplatz von der Kutsche herunter lässt doch keine Wünsche offen . Schöne Erinnerungsfotos auf der Kutsche sind inkl.eine super nette Idee vom ganzen Team . Events stehen natürlich auch auf dem Programm die mit Country Live Musik viele nette Abend garantieren und viele Gäste das Tanzbein schwingen lassen . Linedance kommt bei Events hier auch nicht zu kurz und erfreut alle Westernfans . An lauen Sommernächten sitzt man auch vor dem Saloon wunderschön und kann feine Cocktails genießen Wer „The American Way of Life" liebt, muss den Saloon besuchen - Ein Stück Amerika mitten in Kaiserslautern . Schaut vorbei und genießt tolle Abend in gemütlicher Wild-West-Atmosphäre.

Die Speisekarte hält garantiert für jeden Geschmack etwas bereit. "Sattel dein Pferd und besuch den Saloon , Fremder" Die Eventtermine gebe ich hier gerne bekannt .

Unsere Linedance Truppe freut sich auch schon auf einen Besuch im Saloon um die Boots rauchen zu lassen .

www.red-barn-kaiserslautern.com/

Text & Fotos Stenger Dagmar