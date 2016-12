Reiten Jagen Fischen in Erfurt

- zwischen Innovation und Tradition -

Mit jährlich rund 27.700 Besuchern und Ausstellern aus zehn Ländern zählt die Messe für Freizeit in der Natur Reiten-Jagen-Fischen zu den Höhepunkten im Erfurter Messekalender. Sie bietet auf 25.070 m2Hallenfläche und im Freigelände das komplette Sortiment an Produkten und Dienstleistungen für die Hobbywelten Reiten, Jagen und Fischen. Mit ihrem Angebot aus Trends und Traditionellem hat sich die Messe zum jährliche Branchentreffpunkt in Mitteldeutschland mit zunehmend europäischer Ausstrahlung entwickelt. Eine Pferdemesse für die Begeisterten an Pferden und Reitsport ist integriert.

HUFGEFLÜSTER TV Programm zur Pferdemesse: