Riesen Erfolg für die Hufflüsterer auf der Pferd International 2015 in Riem

Pressestandleiter Hufflüsterer Robert Houben: "Der Pressestand mit Messestudio ist fertig!"

FLÜSTI sagt: "Immer was los am HUFGEFLÜSTER Pressestand!"

Nach der Messe gilt es wie immer Résumé zu ziehen - 4 strapaziöse Messetage am HUFGEFLÜSTER Pressestand mit Studio auf der Pferd International 2015 in München Riem - doch der Riesen Erfolg läßt die Strapazen schnell vergessen - es hat sich gelohnt - noch nie haben wir auf der beliebten bayerischen Pferdemesse und der größten Pferdeveranstaltung im Freien in Süddeutschland so viele Fotos geschossen, Filme gedreht, Interviews durchgeführt, Kontakte geknüpft oder aufgefrischt.

Das lag im Besonderen daran, daß wir dieses Mal mit einem besonders großen Team aufgetreten sind. So konnten Hufflüsterer Robert Houben (Standleitung) und Hufflüsterer Bernhard Schormair auf unsere bewährten Redakteure Ferdinand Dahmen, Susanne Kranich, Glückskönigin Hannah König, Thomas Meiler und Peter Schiessl (der unsere Redaktion auch auf der Gedenkfeier von Fred Rai in Dasing vertreten hat, die am Sonntag leider zeitüberschneidend stattfand), zurückgreifen. Auch unsere neuen Jugendreporterinnen Andrea, Mira und Veronika waren voll im Einsatz, ebenso wie unser Maskottchen Lara Gutser, die damals bereits als 14jährige in unserem Team angefangen hat.

Voll im Einsatz - unsere Jugendreporter Mira und Andrea (v.l.) Foto Redaktion HUFGEFLÜSTER

Seit 2001 ist Weltumreiter Manfred Schulze auch fester Bestandteil der Pferd International - die früher noch Bayern Pferd hieß. Manfred vertritt die Hufflüsterer tatkräftig, wenn mal alle Redakteure ausgeflogen sind, als Messestandvertretung. Es sei denn, er muss wieder mal seine Bücher anpreisen, die immer wieder ihre Liebhaber finden. Außerdem war Manfred diesmal noch für die Entenausgabe zuständig. Anwaltskanzlei Dr. Schröder aus Hamburg, die auch unser Filmpartner in Sachen Pferderecht ist, hat uns einen ganzen Karton Badeenten zur Messe mitgegeben. Und tatsächlich konnten wir die Enten am verregneten Freitag sogar neben unsermStand richtig schwimmmen lassen. Das hat sich schnell zu einem Higlight entwickelt - die Fotos wurden fleissig in Facebook geteilt, trotz Regen.

Großen Auftritt hatten am Messe Samstag auf unserer Showbühne "The Hoofwhisperers", die bewährte Countryband, unsere Hausband, die es auch schon seit 2003 gibt. Da waren die Zuschauerränge schnell gut gefüllt, Da es auf der Pferd International 2015 in München Riem keinen Westernplatz oder keine Westerntown als Attraktion für die Westernfans mehr gab (den haben viele Besucher vermisst!) kamen besonders die Westernreiter und Westernreiterinnen zum Auftritt der Hoofwhisperers, um an etwas Country & Westernfeeling zu kommen. War eher ein Vorteil für unseren HUFGEFLÜSTER Pressestand. Jedenfalls möchten die Besucher auch in 2016 wieder unsere Hoofwhisperers hören (schon gebucht).

Sehr gefreut hat die Hufflüsterer das Live-Interview im Messestudio mit Annika Sasse und Christina Schockemöhle von Sasse & Schockemöhle Communications, die auch die Pressearbeit inkl. Social Media Aktivitäten zur Pferd International maßgeblich gestaltet haben. Es ist ein informatives Gespräch geworden mit den charmanten Damen, der Film dazu ist unterhalb zu finden.

Überhaupt werden nun immer mehr Bilder von unserem Messeauftritt in den Social Media Kanälen verbreitet. Das liegt vor allem an unseren lebensgroßen gelben Pferd FLUESTI. Unser Logo Pferd FLÜSTI ist Blickfang, Fotohintergrund für Erwachsene und Reitpferd für Kinder und Jugendliche zugleich. So viele Leute haben sich mit FLÜSTI zusammen fotografiert oder fotografieren lassen. Viele dieser Bilder wandern neben den Fotoalben direkt in die Community Kanäle und machen somit auch indirekt Werbung für HUFGEFLÜSTER.

Am Ende waren die Messetage viel zu schnell vorbei. Wir haben so viel Foto und Filmmaterial mit ins Büro genommen, daß wir noch einige Zeit mit der Aufarbeitung beschäftigt sein werden. Doch wie alle freuen wir uns schon wieder auf die Pferd International 2016 in München Riem. Schließlich feiern wir dann 20jähriges Bestehen des HUFGEFLÜSTER's und 15 Jahre erfogreicher Redaktionsarbeit auf dieser großartigen Pferdemesse. Schaun wir mal, was den Hufflüsterern bis dahin wieder alles als Highlight einfallen wird.

Hufflüsterer Bernhard, der Herausgeber der internetten Pferdezeitung, hat sich jedenfallls besonders bei allen Messe- Beteiligten bedankt für Ihren großartigen Einsatz und bei allen, die sich "tapfer" interviewt haben lassen.

Auch bei der Messeleitung um Bernhard Graf v. Ballestrem, dem Geschäftsführer der Hippo Veranstaltungs GmbH und dessen Mitarbeiter/innen möchten wir uns hiermit extra bedanken, im Besonderen für die angenehme Zusammenarbeit.

Ist nach der Messe nicht schon wieder vor der Messe? Dann nix wie los!

Hufflüsterer Bernhard Schormair

Diese Seite wird laufend mit neuem Material ergänzt:

Pressekonferenz: v.l.n.r.: Rolf Beutler-Bath (Ltg. Dressur), Lisa Müller (Dressurreiterin), Hans-Peter Schmidt (Präsident BRFV), Jessica von Bredow-Werndl (Dressurreiterin), Manolo Oliva (Working Equitation), Christina Schockemöhle (Team Presse), Graf von Ballestrem (Geschäftsführung Hippo GmbH)

v.l.n.r. Video Interview im mobilen Messestudio mit Annika Sasse (Sasse Schockemöhle Communications), Bernhard Schormair (HUFGEFLÜSTER), Christina Schockemöhle (Sasse Schockemöhle Communications), Robert Houben (HUFGEFLÜSTER)

Das informative Video Interview mit Annika Sasse und Christina Schockemöhle von

Sasse Schockemöhle Communications

Interview mit Michaela Thronicke

http://hufgefluester.eu/galerie/datei?p=46273%20onclick=

Interview mit Vet-Fit

http://hufgefluester.eu/galerie/datei?p=46142+onclick%3D

Interview Eduardo Almeida - Working Equitation

http://hufgefluester.eu/artikel/working-equitation-interview-mit-eduardo-almeida-master-class-gewinner-auf-der-pferd-international-2015_10823

Ostwind 2 Promo-Aktion

http://hufgefluester.eu/artikel/ostwind-2-auf-der-pferd-international-in-muenchen-riem_10826

Fotogalerie Dressage Masters - Nürnberger Dressur Arena

http://hufgefluester.eu/galerie/pferd-international-2015-dressage-masters-final_357