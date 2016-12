Signal Iduna Cup

in Dortmund

in den Westfalenhallen

Es ist das Top-Ereignis im Frühjahr im internationalen Pferdesport in Deutschland: Der SIGNAL IDUNA CUP. Jeweils im März finden in den Westfalenhallen in Dortmund gleich zwei hochkarätige Finals statt. Zum einen zelebriert die internationale Dressurserie MEGGLE Champions ihr Finish und zum anderen treten die Finalisten der Springsportserie Masters League im Großen Preis der Bundesrepublik Deutschland zum spannenden Endspurt an. SIGNAL IDUNA CUP das ist Sport und Emotion pur an einem der traditionsreichsten Turnierstandorte Deutschlands. Natürlich ist auch eine Pferdemesse mit dabei mit vielen Ausstellern.

HUFGEFLÜSTER TV Programm zur Pferdemesse: