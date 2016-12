Titanen der Rennbahn

in Neuss

- Schwere Pferde, Kutschenshow und Pferdemesse -

Jeder Einzelne der jährlich tausenden von Besuchern nimmt seine eigenen persönlichen Eindrücke mit nach Hause und viele sind voll begeistert, dass sie uns über die Jahre die Treue hielten. Andere, die erstmals die Veranstaltung besuchen, waren von der Eleganz und Vielseitigkeit der Kaltblüter so fasziniert, dass sie längst zu Freunde der einmaligen Pferdeveranstaltung in Europa geworden sind. Absolute Höhepunkt der Renntage in Brück ist die jährliche Tombola mit der spannenden Hauptgewinnchance, an beiden Tagen je ein Kaltblutfohlen mit nach Haus nehmen zu dürfen. Das Markenzeichen der TITANEN der Rennbahn Veranstalter – beeindruckende, sanfte Rheinisch-Deutsche Kaltblüter vor historischer Postkutsche. Aber viel mehr wird geboten, auch von den Ausstellern in der Angeschlossenen Pferdemesse!

HUFGEFLÜSTER TV Programm zur Pferdemesse: