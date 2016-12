14.12.2016 Mahnwache in Tangstedt

Pressemitteilung



Die Stadt "Glückstadt" hat Anfang Dezember die Notwendigkeit der

Gleichbehandlung aller Sportarten und Sportler/innen gemäß

dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Art 3 Grundgesetz festgestellt

und beschlossen den Reitsport, in gleicher Weise wie auch alle anderen in

Glückstadt ausgeübten Sportarten, zu bezuschussen.



Die Tangstedterinnen sehen sich in ihrer Auffassung bestätigt,

dass der Reitsport der Frauen nicht diskriminiert werden darf und

dass die in Tangstedt geplante Pferdesteuer gemäß Art. 3 Abs. 2

Grundgesetz sowie gemäß der Artikel 9 und 13

der Landesverfassung in Schleswig-Holstein unzulässig ist.



Die Tangstedter Reiterinnen haben deshalb für den 14.12., 18:30 Uhr

eine Mahnwache vor dem Tangstedter Rathaus angekündigt.