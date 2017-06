19.06.2107 - VFD-Gruppe des Regionalverbandes WM/SOG/LL

Stammtisch im Juni:

Montag, 19.06.2107 Stammtisch ab 19 Uhr

im Gasthof Sonne, Peißenberg http://www.sonne-peissenberg.com/

Der Sommer ist da und wir treffen uns wieder zum gemütlichen Austausch.

Dazu gibt es aktuell Infos u.a. zum Stammtisch-Wanderritt am 16.07.2017

Stammtisch-Ritt

Termin vormerken:

>>> 16.Juli 2017 <<<

ERSTE HILFE Kurs

Der Termin steht nun fest, es ist noch ein Weilchen hin, aber schon mal zum Vormerken:

>>> 21. Oktober 2017 <<<

Unser Stammtisch des VFD Regionalverbands WM/SOG/LL trifft sich jeden 3-ten Montag im Monat.

Wir haben einen sehr gut besuchten offenen Stammtisch in Peißenberg, sind bunt, ohne Mitgliedschaftszwang und treffen uns zum Austausch von Neuigkeiten aus der Region und unseren Erlebnissen.

Immer wieder laden wir Referenten zu interessanten und/oder innovativen Themen rund ums Reiten/Fahren/Wanderreiten/Säumen/Bogenschiessen/Sport/Zucht etc. ein!

Themenwünsche, Ideen und Vorschläge sind jederzeit willkommen.

Wolfgang Illich, Michael Sendl, Jürgen Schäffer

