8.1.17 - Podiumsdiskussion: "Wie viel Karl May steckt wirklich drin in der Neuverfilmung?"

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Medienpartner!



"Der Mythos lebt" - und RTL wollte gar nicht erst auch nur den Hauch eines Zweifels daran aufkommen lassen vor der Ausstrahlung der neuen Winnetou-Trilogie. Massivst beworben mit Trailern, einem auf Winnetou getrimmten Senderdesign und sogar einem Special von "Wer wird Millionär" konnte - zumindest in Sachen Einschaltquote - fast nichts mehr schiefgehen. Immerhin: Mehr als fünf Millionen Zuschauer schalteten zumindest den ersten Teil am zweiten Weihnachtsfeiertag ein. Der Mythos lebt!



Wir wussten das schon immer.



Trotzdem bleibt die Frage: Wie viel Karl May steckt wirklich drin in der Neuverfilmung? Und gibt es nun einen neuen Karl May-Hype, von dem auch die Freilichtbühnen profitieren? Wir diskutieren diese Fragen bei der Neujahrsfeier im Trapper-Inn der Western-City. Zur Neujahrsfeier mit Podiumsdiskussion am Sonntag, 8. Januar 2017 ab 14 Uhr sind alle Fans und Freunde der Süddeutschen Karl May-Festspiele, Ensemblemitglieder, Western-City-Bürger, RAI-Reiter, Reitschüler und Einsteller herzlich willkommen.



Auf dem Podium diskutieren: Der Dasinger Festspielregisseur Peter Görlach, "Winnetou" Matthias M., "Old Shatterhand" Helmut Urban sowie die Ensemble-Mitglieder Michael Englert ("Sam Hawkens", Karl May-Kenner) und Silke Pfitzner (Tontechnik, Karl May-Fan).



Wir freuen uns, den einen oder anderen von Ihnen bei dieser spannenden Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Es ist natürlich auch toll, wenn Sie die Veranstaltung im Vorfeld ankündigen.

Für Rückfragen oder Informationen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung (0171 - 3 42 68 33).



Bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit und natürlich einen tollen Start in das neue Jahr!





Viele Grüße aus der Westernstadt,



Volker Waschk

----------------------------------------------------------

WESTERN-CITY

Neulwirth 3

86453 Dasing



Telefon 08205 - 225



www.western-city.de

www.western-city-events.de

www.karlmay-festspiele.de

www.rai-reiten.de