Presseinformation 28.06.2017

Achtung: 1. Juli ist Nennschluss:

$ 80.000-added AustrianRHA Futurity & NRHA Show

Eines der Top 20 Reining Events weltweit

Wiener Neustadt, 23. - 26. August 2017

Jetzt steht der erste Nennschluss für die AustrianRHA Futurity 2017 unmittelbar bevor. Wer mit dabei sein möchte auf diesem internationalen Event, das zu den höchstdotierten Reining Shows Europas zählt, muss bis spätestens Samstag, den 1. Juli nennen. Danach werden zusätzlich 50 Prozent Late Entry Fee fällig, ab dem 23. Juli sogar 100 Prozent Late Entry Fee fällig. Die Nennung kann ganz einfach online erfolgen über www.showmanager.eu. Mitmachen lohnt sich: es winken hohe Preisgelder und attraktive Sachpreise. In der L4 Open der 3-jährigen allein geht es um $ 20.000-added. Bei den 4-jährigen in der L4 Open sind es $ 10.000-added. Insgesamt geht es um $ 80.000-added Preisgeld. Damit zählt die AustrianRHA Futurity & NRHA Show regelmäßig zu den Top 20 Reining Events weltweit, wie auch das aktuelle Reiner Magazin beweist.

The Score: tolle Werbemöglichkeit für Trainer und Ranches

Die AustrianRHA Futurity & NRHA Show sorgt regelmäßig für internationales Aufsehen. Print- und Onlinemedien weltweit berichten im Vorfeld, während und nach der Futurity über das Event. So verzeichnet allein die Futurity allein auf Facebook über 50.000 Zugriffe. Vor Ort wie auch im Internet höchst begehrt ist die tägliche Turnierzeitung THE SCORE, die auf jeder AustrianRHA Futurity fünf Mal erscheint, in Wiener Neustadt in gedruckter Form aufliegt und auf der Website veröffentlicht wird. Alle Ausgaben, das heißt, auch die der Vorjahre sind hier zu finden und werden gern immer wieder aufgerufen. Zudem geht THE SCORE während der Veranstaltung täglich an die internationalen Medien. Für Züchter, Trainer und Ranches bedeutet dies eine tolle und langfristige Werbung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Informationen:

Gerda Langer - ARHA Team, ARHA - Austrian Reining Horse Association, A - 2392 Sulz im Wienerwald, Raitlstraße 154, Tel. +43-2238-8484 mobil +43-664-4534726, Fax +43-2238-8545, office@nrha.at, www.nrha.at, www.futurity.at

Nennungen, Livescoring und Livestreaming: www.showmanager.eu.