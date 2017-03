Cowboy Dressage Kurse auf der A*P*RANC

Liebe Horsewomen and Horsemen!

Mit Freude darf ich über die kommenden Cowboy Dressage Kurse auf der A*P*RANCH informieren!

Step up your Level in Horsemanship and join us...

Weiters möchte ich Dich auf das ERSTES 'Cowboy Dressage Reitertreffen' in Österreich hinweisen!

Wenn du Lust hast dein Level an Horsemanship, feinen Reitens und Harmonie & Partnerschaft mit deinem Pferd überprüfen zu lassen, dann komm zum Reitertreffen und lass dich von Richterin Martina Bone inspirieren und wichtige Trainingshinweise geben, um deine ganz persönlichien Fähigkeiten von feinem Reiten und echtem Horsemanship best möglich zu verbessern und weiter zu entwickeln. Wir werden auf alle Fälle gemeinsam Spaß haben und dein Pferd wird es dir danken!



Werde Teil der Cowboy Dressage Revolution und ride with a smile!

Info und Anmeldung: Sabina Sigl

Sabina Sigl/ Horsefeel- ride with a smile!

Cowboy Dressage International Trainer & Clinician

Tel.: (0043)0664/7623838

https://www.facebook.com/CDWAustria/

www.horsefeel.at

sabina.sigl@horsefeel.at

25.-26.März Basis Kurs COWBOY-DRESSAGE mit Sabina Sigl (noch 3 Plätze frei)

29.4. Turniervorbereitung COWBOY-DRESSAGE mit Sabina Sigl

Dieser Kurstag Tag steht ganz im Zeichen der Cowboy Dressage Tests.

Soft Feel, leichte Hilfegebung und Harmonie & Partnership sind die Hauptkriterien von Cowboy Dressage, auch im Bewerb.

Du lernst das Was, Wie und Warum des Cowboy Dressage Turniers und wirst einige Tests deiner Wahl reiten- mit Anleitung, Hilfestellung und Tipps zur Verbesserung der einzelnen Manöver.

05.-07.Mai Cowboy-Dressage Kurs mit Richterin Martina Bone und

anschließendem “REITERTREFFEN”

Für Spass und Verpflegung beim Reitertreffen wird gesorgt !

Wir freuen uns auf Euch !!

A*P*RANCH & Horsefeel

Petra Sporer Sabina Sigl

A*P*Ranch/Happyhorse Shop

Petra Sporer

Astätt 60

5221 Lochen



T: 0043/664/2031608

T: 0043/7745/8297

E: office@ap-ranch.at



www.ap-ranch.at

www.happyhorse-shop.at