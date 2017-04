Der Greenland-Ranch Newsletter

Hallo liebe Freunde der Ranch,

das wichtigste zur erst: wir haben noch kein Fohlen Ich weiß , dass viele von euch mit fiebern und ich bin mir sehr sicher, dass Pocodos Leslie uns nicht mehr so lange warten lässt. Ich werde natürlich gleich berichten wenn es Neuigkeiten gibt!

Hier war ganz schön was los, deswegen habt ihr so lange keinen Newsletter bekommen. Wir hatten ein ganz tolles Messewochenende in Erfurt und ich habe mich sehr gefreut, dass ich so viele von Euch dort gesehen habe. Am darauf folgenden Wochenende war ich zu einer tollen Weiterbildung und aktuell sind natürlich unsere Osterferien in denen wir wieder sehr viel Spaß haben.

Hier nun unsere nächsten Termine:

6.5.-7.5.2017 Mentalcoaching für Reiter mit Dr. Claudia Nebel-Töpfer - Ein sehr empfehlenswertes Seminar, man kann auch nur einen Tag teilnehmen. Infos dazu auf der Internetseite unter Termine

13.5 - 14.5.2017 Bodenarbeitskurs - Natural Horsemanship - geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene die ihre Kommunikation mit dem Pferd verbessern möchten, Eigenes Pferd oder Leihpferd, man kann auch nur 1 Tag teilnehmen

21.5.2017 Reitkurs mit Unterstützung der Franklin Methode

26.5 - 28.5.2017 Jugendcamp

Infos und Anmeldungen zu den Kursen findet ihr auf www.greenland-ranch.de unter Termine. Dort ist jeweils die Anmeldung und Ausschreibung hinterlegt.

Ansonsten kann man sich natürlich auch schon für unser Sommerferienprogramm anmelden. In unseren Feriencamps mit übernachtung gibt es aktuell im 2. Camp für Fortgeschrittene vom 23.7 - 28.7. 2017 noch freie Plätze , die anderen sind aktuell ausgebucht aber es gibt eine Warteliste.

Ich wünsche Euch noch einen tollen Ostermontag!

Viele Grüße

Constanze