Der Rücken des Reitpferdes aus Sicht des Sportmediziners (und daraus resultierende Konsequenzen für den Reitausbilder) Wer als Ausbilder dafür sorgen möchte, dass sich das Pferd loslässt, also locker im Rücken schwingt und der Reiter dadurch gut zum Sitzen kommt, der sollte einige Details und Zusammenhänge wissen: Der Rücken des Pferdes ist eine anspruchsvolle biologische Konstruktion. Hier gilt es nicht nur die Statik des Rückens zu beurteilen, sondern auch die Verbindungen zwischen Rücken, Hals und den Gliedmaßen. Unterm Strich entscheidet das Zusammenspiel aller dieser Strukturen über die Tragfähigkeit und damit auch über die Rittigkeit eines Pferdes. Eine geduldige und fachlich kompetente Ausbildung des jungen Pferdes ist eine gesundheitserhaltende Maßnahme, ebenso wie die bewusste Auseinandersetzung des Wissens durch den Ausbilder. Eine korrekte Grundausbildung befähigt das Pferd, die Reiterlast entsprechend zu tragen und zu verteilen, beugt Verschleiß vor, erhöht die Arbeitswilligkeit und erhält die Gesundheit des Pferdes. Effektives Training in Verbindung mit der individuellen Anatomie des Pferdes aus der Sicht des Tierarztes wird der Schwerpunkt unseres nächsten Webinars sein. Dabei werden Ihnen als Ausbilder nützliche Tipps an die Hand gegeben, wie Sie das erlernte Wissen in Ihren Unterricht einbeziehen und Ihren Schülern rückenschonendes Reiten vermitteln können. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt in nur wenigen Klicken unter http://kaikreling.de/fn-webinareinladung . Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie kurz vor dem Webinar einen Link per E-Mail, um sich direkt in das Webinar einzuloggen. ________________________________________________________________________________________________________________

Bildungskonferenz 2017 in Warendorf Save the date: Bildungskonferenz 2017 in Warendorf Trainer und Ausbilder sollten sich den Termin schon vormerken. Die 10. Bildungskonferenz findet am 13. Juni in Warendorf statt. Damit wandert das jährliche Treffen nach 10 Jahren wieder einmal zurück nach Warendorf an das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei. Trainer und Ausbilder sind die Schlüsselfigur im Pferdesport. Sie bilden im Umgang mit dem Pferd aus und vermitteln die Reitlehre. Sie in dieser Aufgabe zu stärken und fortzubilden, ist Ziel der Bildungskonferenz. Inhaltlich beschäftigen sich die Vorträge und Praxisteile daher alljährlich mit dem erfolgreichen Lehren und Lernen. Den detaillierten Ablaufplan finden Sie ab Mitte März unter http://www.pferd-aktuell.de/bildungskonferenz/bildungskonferenz. Zudem werden im Rahmen der Bildungskonferenz die besten Trainerabsolventen des Jahres mit der Lütke-Westhues Auszeichnung geehrt. Informationen und Anmeldung: Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Abteilung Ausbildung und Wissenschaft, Monika Grabowski, 48229 Warendorf, Telefon 02581/6362-230, E-Mail mgrabowski@fn-dokr.de, Internet www.pferd-aktuell.de Neuer Studiengang an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg Die Universität Erlangen-Nürnberg hat mit dem Wintersemester einen neuen berufsbegleitenden Bachlorstudiengang der Sportwissenschaft in Kooperation mit dem DOSB begonnen. Der Studiengang richtet sich speziell an Trainerinnen und Trainer, Übungsleiterinnen und Übungsleiter sowie Vereinsmanagerinnen und Vereinsmanager, die mindestens über eine DOSB Lizenz "B" verfügen. Weitere Info siehe: Kooperation_DOSB_FAU_2spaltig_aktuell2017.pdf _______________________________________________________________________________________________________________ Reitabzeichenfilme Auf der Internetseite: www.pferd-aktuell.de/reitabzeichen/abzeichen-im-ueberblick/abzeichen-im-ueberblick stehen zu allen Reitabzeichen kurze Filme bereit, die darstellen, welche Inhalte in der Prüfung verlangt werden. Die Ausbilderbörse, als Onlineplattform für Ausbilder und Ausbildungssuchende, wird seit Anfang letzten Jahres im Rahmen der Initiative "Vorreiter Deutschland" von der FN angeboten. Bereits jetzt haben 1200 Berufs- und Amateurausbildern ihr persönliches Profil mit Kontaktdaten, Qualifikationen, Zielgruppen, Ausbildungsschwerpunkten und Spezialisierungen erstellt. Ausbildungssuchenden bietet dies die Möglichkeit Ausbilder gezielt mit Hilfe der bundesweiten Suchmaschine zu finden und diese zu kontaktieren. Nutzen auch Sie die Vorteile der Ausbilderbörse für sich und melden sich hier an. Seminare, Lehrgänge und Kongresse: Aktuelle Termine der Abteilung Ausbildung und Wissenschaft (FN) in der Übersicht Ausbilderseminare: Eingeladen zu diesen Veranstaltungen sind alle Ausbilder, Trainer und Richter. Das sind die nächsten Termine: HANNOVER: „Sparen beim Sattelkauf – Nicht auf Kosten der Pferde“ Haag`s Niedersachsenhof, Mittwoch, 22.02.207, Beginn: 17.30 Uhr

Eintritt: 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/shop, Telefon 02581/6362-179 oder cgehlich@fn-dokr.de HANNOVER: „Moderne Ausbildung erfolgreicher Springpferde“ Ausbildungszentrum Luhmühlen, Donnerstag, 23.02.2017, Beginn: 17.00 Uhr

Eintritt: 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/shop, Telefon 02581/6362-179 oder cgehlich@fn-dokr.de WESTFALEN: „Die korrekte Anwendung von Hilfszügeln, Zäumungen & Gebissen“ Deutsche Reiterl. Vereinigung; FN Zentrale, Mittwoch, 01.03.2017, Beginn: 17.30 Uhr

Eintritt: 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro

Anmeldung: www.pferd-aktuell.de/shop, Telefon 02581/6362-179 oder cgehlich@fn-dokr.de Weitere Seminare finden Sie unter: www.pferd-aktuell.de/shop/index.php/cat/c122_Seminare-der-Abteilung-Ausbildung-und-Wissenschaft.html Weitere Termine: www.pferd-aktuell.de/ausbildung/veranstaltungen/veranstaltungen Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2017 Ihre Abteilung Ausbildung und Wissenschaft