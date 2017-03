Ein Preis für Pferde Fotografen

Bei diesem Preis stehen diejenigen im Mittelpunkt, die sonst stets hinter der Kamera anzutreffen sind: Der renommierte Fotografen-Preis „Silberne Kamera“ wird während des Weltfests des Pferdesports, CHIO Aachen 2017, vergeben.



Dieser Preis für das beste internationale Pferdesportfoto des Jahres wird vom CHIO Aachen-Veranstalter Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. in Kooperation mit der Sparkasse Aachen und dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband ausgeschrieben. Die Aufnahmen mit Pferdesportmotiven aus aller Welt müssen zwischen dem 9. Mai 2016 und dem 14. Mai 2017 entstanden sein. Der Einsendeschluss für die „Silberne Kamera“ ist der 15. Mai 2017.



Der Sieger erhält neben dem Ehrenpreis „Silberne Kamera“ eine Prämie in Höhe von 2500

Euro. Der Zweitplatzierte erhält einen Geldpreis in Höhe von 1000 Euro, der Drittplatzierte

einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro.



Die Ausschreibungen für den Medienpreis mit allen Details zur Teilnahme finden Sie hier auf www.chioaachen.de.



Ihre Wettbewerbseinsendungen richten Sie bitte zusammen mit einem kurzen Lebenslauf und Ihren Kontaktdaten an:



Aachen-Laurensberger Rennverein e.V.

„Silberne Kamera“

Albert-Servais-Allee 50, 52070 Aachen

Gerne per E-Mail: presse@chioaachen.de

Telefon: 0241-9171-182