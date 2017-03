Einladung - XVI NATIONALRITT “NATURA A CAVALLO” Ferrara, 22-25 April 2017

XVI NATIONALRITT “NATURA A CAVALLO” Ferrara, 22-25 April 2017



Samstag 22. April

13 bis 18 Uhr Empfang der Teilnehmer in Club Village & Hotel Spiaggia Romea , Via Oasi 2 44020 LIDO DELLE NAZIONI (FE), Anmeldung und Zuteilung der Boxen für die Pferde und der Hotelzimmer für die Reiter 18.30 Willkommens - breakfit 19.30 bis 21 Uhr Buffet : Abendessen im Restaurant der Anlage 21 bis 22 Uhr Erklärung des Programmablaufs für die Reiter und Begleipersonen Ab 22 UhrTanzabend Sonntag 23. April

Von 7 bis 9 Uhr : Frühstücks - Buffet 9 Uhr Abritt . Es wird 3 Stunden geritten, bis 12 Uhr. Die Strecke führt durch die Naturoase, bewirtschaftete Ländereien, und an den Strand. 12.30 bis 14 Uhr Buffet - Mittagessen im Restaurant der Anlage 14.30 Abritt. Ritt von 2 Stunden durch die Naturoase Spiaggia Romea, um die Anlage zu besuchen, wo die Stiere und Pferde der Rasse “Delta del Po” gezüchtet werden. Rückkehr um 16.30 Uhr 17.00 bis 18.30 Happy Hour am Schwimmbad, mit deutschen und italienischen Köstlichkeiten 19.30 bis 21 Uhr Buffet - Abendessen im Restaurant der Anlage 21.00 bis 22.30 Uhr Begrüssung durch den Präsidenten von Natura a Cavallo, dem Vorsitzenden von Ferrara, den eingeladenen Behörden, und Ehrung aller teilnehmenden Bezirke. 22.30 Tanzabend Montag 24. April

7.00 bis 9 Uhr Frühstücks - Buffet 9 Uhr Abritt – wir reiten durch das Dorf Volano, dann durch das Naturschutzgebiet vom Wald della Mesola, und werden in Goro um 12 Uhr ankommen. Dort werden die Pferde von den Veranstaltern beaufsichtigt und vesorgt, während die Reiter auf dem Schiff sind.

12.30 Einschiffung auf das Motorschiff PRINCIPESSA, wo das Mittagessen (Fischmenu) serviert wird. Rückkehr zu den Pferden, um 14.30 Uhr. 15.00 Abritt Richtung Club Village Spiaggia Romea, mit Ankunft um 17.30 Uhr 17.30 bis 18.30 Uhr Happy Hour am Schwimmbad, mit deutschen und italienischen Köstlichkeiten 19.30 bis 21 Uhr Buffet - Abendessen im Restaurant der Anlage Ab 21.00 Uhr Tanzabend Dienstag 25. April

7.00 bis 8.30 Uhr Frühstücks - Buffet 8.30 Abreise mit den eigenen Autos (nachdem die Zimmer geräumt worden sind). Ziel ist das Hippodrom von Ferrara, Via Ippodromo, strasse RA8 nehmen, 66,5 km (Richtung Ferrara, Ausfahrt Ferrara SS16), Ankunft um 9.45 10.30 Abritt vom Hippodrom in Ferrara, und Ankunft um 12.30 in Piazza del Castello. Parade – Einmarsch, Aufstellung und Begrüβung der Honoratioren 12.45 Abritt von Piazza del Castello in Richtung Via Bologna-Hippodrom. Ankunft um 13.45 Uhr Ab 14.00 Uhr Verteilung der Lunch - Pakete und Getränke für die Heimreise. Abschied und Heimfahrt



LOCATION

Auf der Anlage wird die 3 Nächte übernachtet, und dort finden auch alle Aktivitäten statt. (Übernachtung Pferd und Reiter, Frühstück, Mittag- und Abendessen) Adresse: Club Village & Hotel Spiaggia Romea, Via Oasi 2, 44020 Lido delle Nazioni (FE) GPS Koordinaten 44.786190, 12.251943 Im Gegensatz zu den früheren Nationalritten, werden Frühstück, Mittag- und Abendessen in der Anlage immer mit Buffet sein, alles inklusive und ohne Mengenbeschränkung, nur Kaffee, Schnaps und Liköre müssen extra bezahlt werden. Zeiten für Mittagessen: von 12.30 bis 14 Uhr, Abendessen:19.30 bis 21 Uhr. Auβerhalb dieser Zeiten ist der Speisesaal geschlossen!



TRANSFER NACH FERRARA

Der Transfer nach Ferrara ist am 25. April, Start kategorisch spätestens 8.30 Uhr. Einige Autos der Veranstalter werden vorne, in der Mitte und am Ende des Pulks fahren. Treffpunkt und Parkplatz für die Gespanne ist IPPODROMO DI FERRARA, Via Ippodromo 1, 44122 Ferrara, GPS Koordinaten 44.824932, 11612104

ANMELDUNGEN

Die Teilnahme ist ausschließlich für Mitglieder von Natura a Cavallo und VFD ! Die Anmeldung muss spätestens bis 25. März mit der Überweisung der Anzahlung bestätigt werden: (150,00 Euro für Erwachsene und 80.00 für Kinder).



LOGISTIK FÜR DIE PFERDE

Die Boxen werden pro Bezirk verteilt, und ausgeschildert. Eine Box für die Sattel gibt es je 8 Pferde – Boxen. Das Heu wird früh am Morgen und am Abend von der Organisation verteilt, ca. 10 Kg pro Pferd. Am Sonntag den 23., wenn die Reiter in der Anlage um 12 Uhr zurück sind, wird Mittags kein Heu verteilt. Bitte kein Heu aus dem Heulager nehmen !!! Es steht keine Alternative zu Heu zur Verfügung! Die Reiter müssen evt. Pellets, Wafer usw. selbst mitbringen. Kraftfutter wird bei der Anmeldung verteilt, ca 1.kg pro Pferd unf pro Tag. Am 24., während dem Mittagessen auf dem Schiff, werden die Pferde von der Organisation bewacht und versorgt. Bei Ankunft Einstreu mit Spänen oder ähnlichem, una tantum. Jeder Teilnehmer muss seine Box selber entmisten. Eimer und Gabel stehen nicht zur Verfügung. Einige Schubkarren werden zur Verfügung gestellt. Es ist möglich, verlorene Hufeisen wieder beschlagen zu lassen.Es wird kein Pferd komplett beschlagen!! WICHTIG: Equidenpass und Coggins Test erforderlich (Coggins Test, nicht älter als 3 Jahre ! )



VERHALTENSREGELN

Es wird ein striktes Beachten der allgemeinen Regeln vorrausgesetzt! Um die Erlaubnis für die verschiedenen (normal gesprrten) Strecken zu erhalten, musste der Veranstalter garantieren, dass die Regeln eingehalten werden. Der Veranstalter schliesst jede Haftung für Verstöße der Teilnehmer ausserhalb des Programms aus. Achtung!! Bei Verstössen sind von der Obrigkeit emofindliche Geldstrafen vorgesehen!

http://www.naturaacavallo.it

