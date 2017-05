Grosses Reiter und Pferde Webstar Treffen zum live Video Interview am HUFGEFLÜSTER Messestand mit dem gelben Pferd am Ausstellerzelt auf der Pferd International 2017 in München Riem, Olympia Reitanlage! Die Redaktion lädt die Pferde Webstars oder die, die das gerne noch werden würden ein zum live Video Interview am Messestand. Bitte einfach vorbeikommen oder besser Termin vereinbaren unter 01719507717 mit Hufflüsterer Bernhard. Wir freuen uns auf DICH/EUCH! P.s. die Filme davon werden natürlich alle in unserem HUFGEFLUESTER Pferde WebstarTV gezeigt!

Mit pferdigen Grüßen Hufflüsterer Bernhard