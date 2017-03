Hier die Pferdehanf Fellwechsel Rabattaktion vom Frühjahr 2017:

Das Frühjahr naht mit großen Schritten und der nächste Fellwechsel ist schon wieder in vollem Gange.



Die Belastung für den Stoffwechsel und das Immunsystem ist aktuell besonders hoch.



Unterstützen Sie Ihr Pferd mit essentiellen Aminosäuren und Vitalstoffen wie Magnesium, Zink und natürlichen Vitaminen.



Unser Original Hempura Pferdehanf mit seiner Rezeptur aus der reinen Hanfpflanze, mit hochwertigen Hanfsamen, Blüten, Blättern und Stengeln bietet hierbei ein 100% natürliches und sehr breites Spektrum an Vitalstoffen.



Die Blätter und Blüten sind reich an Antioxidantien und den besonders wertvollen Cannabinoiden in dem von uns verwendeten Nutzhanf in Lebensmittelqualität, aus dem die psychoaktiven Stoffe herausgezüchtet wurden.



Gutscheincode: FELLWECHSEL2017



Die 10% gelten zuzüglich des Mengenrabatts:





ab 2 Säcke Pferdehanf = 20% Rabatt

ab 5 Säcke Pferdehanf = 25% Rabatt

ab 10 Säcke Pferdehanf = 30% Rabatt





Die Gutscheinaktion ist gültig bis zum 14.03.2016.



Die Nutzung von Hanf, auch in der Medizin hat sich inzwischen schon nahezu überall herumgesprochen und die Forschungen zeigen hier überaus erfreuliche Ergebnisse. Bei vielen chronischen Krankheiten im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel, dem Immunsystem und entzündungshemmenden Prozessen im Körper kann Hanf optimal eingesetzt werden.



Unsere Qualität wird regelmäßig sowohl vom Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt als auch von einem staatlich vereidigten Gutachter für Lebensmittel und Futtermittelrecht überwacht.