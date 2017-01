Informationsveranstaltung - Wer möchte den Beruf Pferdewirt erlernen?

Wer möchte den Beruf Pferdewirt erlernen?

Informationsveranstaltung

Du interessierst Dich für den Beruf des Pferdewirtes? Dann bist Du bei uns richtig!

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter informiert in Zusammenarbeit mit den

staatlich Zuständigen Stellen und den Berufsschulen über den Beruf des Pferdewirtes

(alle Fachrichtungen). Alle diejenigen, die daran denken, diesen Beruf zu erlernen,

sind dazu – mit ihren Eltern – herzlich eingeladen.

Termin: 18.02.2017

10:00 Uhr

Ort: Ort: La Landes- Reit- und Fahrschule Rheinland e.V., Weißenstein 52,

40764 Langenfeld

Thema: Informationen über Berufsbild, persönliche Voraussetzungen,

Ausbildungsgang, Arbeitsalltag, Ausbildungsbetrieb, Ausbildungsvertrag, Berufsaussichten (ca. 90 Min.)



Mittagspause: ca. 13:00 Uhr

Sie haben die Möglichkeit, auf dem Gelände der Landes- Reit- und Fahrschule Rheinland e.V. in einem griechischen Restaurant zu essen.

Praxisteil: Vorreiten/Vormustern eines Pferdes, je nach Fachrichtung – für Teilnehmer ab 15 Jahre (jeweils 15 Min.)

Korrekte Reitausrüstung und Reitkappe erforderlich.

Anschl. Bekanntgabe der Einschätzung der praktischen Fähigkeiten durch die Testkommission.

Kostenbeitrag: 20,00 €

Anmeldung: Unter www.landesreitschule.de, Button Lehrgänge, Lehrgang 11 Informationen für angehende Berufsreiter

Bitte gib uns bei der Anmeldung an, für welche Fachrichtung Du Dich interessierst.

Teilnehmer, die auf einer Informationsveranstaltung von der Testkommission eine Empfehlung erhalten, werden außerdem zu einem ausführlichen Eignungstest an der Deutschen Reitschule in Warendorf am 04./05. Nov. 2017 eingeladen.

Informationsveranstaltung über den

Beruf Pferdewirt

am 18. Februar 2017 an der

Landes-Reit- und Fahrschule Rheinland e.V.

40764 Langenfeld

A b l a u f

Zeit Inhalt Durchführung

10:00 Begrüßung Hausherr

Bekanntgabe des Ablaufes Vertreter der BBR

10:15 Anforderungen an einen Auszubildenden Leiter der Schule

Herr Weinrauch

10:35 Ein Arbeitstag, Ablauf Auszubildende/r

10:50 Zuständige Stelle

Aufgaben, Ausbildungsvertrag, Vertreter

gesetzliche Bestimmungen der Zuständigen Stelle

11:15 Die Berufsschule, Vertreter der

Aufgaben, Unterrichtsfächer Berufsschule

11:40 Berufsaussichten, Verdienstmöglichkeiten Vertreter der BBR

13:00 Mittagspause

13:30 Praxis: Vorreiten oder Vormustern Schulleiter

eines Pferdes Testkommission

Kostenbeitrag 20,00 €

