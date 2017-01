Jahresplanung 2017 - Gangpferdezentrum Aegidienberg

Jahresplan 2017

Gangpferdezentrum Aegidienberg

Lehrgänge: In diesem Jahr biete ich drei Kursformen an.



Trainingswochenenden (TW)

In fünf Einzelunterrichts- bzw. Trainingseinheiten geht es ausschließlich um das individuelle Training von Reiter und Pferd. Der Inhalt wird nur durch die besonderen Belange des jeweiligen Pferdes und Reiters festgelegt. Daher kann das Training von der Jungpferdearbeit, über Longen- und Doppellongenarbeit, Anreiten junger Pferde, Eintölten, dressurmäßiges Reiten, Gangtraining bis hin zur Korrektur von Problempferden reichen. Die praktische Arbeit wird unterstützt durch gemeinsame theoretische Besprechungen und Videoaufnahmen.

Die Termine sind:

TW 1 20.- 22.01. TW 6 21. – 23.07.

TW 2 17. – 19.02. TW 7 18. – 20.08.

TW 3 03. – 05.03. TW 8 01. – 03.09.

TW 4 14. – 16.04. TW 9 13. – 15.10.

TW 5 12. – 14.05. TW 10 17. – 19.11.

Kosten betragen: 300,-€ (bzw. 250,- für Einsteller des GPZ)

Sitz und Einwirkungen (SE)

Bei dieser Kursform steht die reiterliche Schulung von Sitz und Einwirkungen der Reiter im Vordergrund. Die Koordination der Hilfen wird insbesondere durch dressurmäßiges Reiten geschult. Der praktische Unterricht erfolgt in kleinen Gruppen und wird durch Theorieunterricht und Videoaufnahmen unterstützt.

Die Termine sind:

SE 1 10. – 12.03.

SE 2 15. – 17.09.

SE 3 03. – 05.11.

Kosten betragen: 300,-€ (bzw. 250,- für Einsteller des GPZ)

Abzeichenlehrgänge(AL)

Die Teilnehmer werden auf die möglichen IGV und IPZV Abzeichenprüfungen vorbereitet. Die Ausbildung erfolgt durch IGV / IPZV anerkannte Trainer. Näheres hierzu siehe die Ausbildungsordnung des jeweiligen Verbandes.

Die Termine sind:

AL 1 18. – 23.04.

AL 2 23. – 28.10.

Kosten betragen: 440,- € plus Gebühr pro Prüfung ca. 25,- €



Verpflegung der Teilnehmer: Die Lehrgangsgebühr beinhaltet das gemeinsame Mittagsessen für die Teilnehmer.

Unterbringung der Pferde: Feste, überdachte Paddocks sind für die teilnehmenden Pferde reserviert

Einstellgebühr 15,-€ pro Tag.

Anreise: am ersten Kurstag, oder nach entsprechender Absprache auch schon früher möglich.

Lehrgangsbeginn: Am ersten Lehrgangstag treffen sich die Teilnehmer zur Lehrgangsbesprechung um 10.00 Uhr im Hofcafé. Bei den Trainingswochenenden ist auch nach Absprache auch ein späterer Zeitpunkt möglich.

Verbindliche Anmeldung bei: wf@gangpferdezentrum.de

Anmeldegebühr beträgt 50,-€ wird auf Lehrgangsgebühr angerechnet bzw. verfällt bei Nichtteilnahme

Kursgebühr wird bei Lehrgangsbeginn abgerechnet bzw. wird fällig, wenn sich der Teilnehmer später als eine Woche vor Kursbeginn abmeldet und keinen Ersatzreiter stellen kann.

Anzahlung und Abrechnung im Büro des GPZ bzw. per Banküberweisung, Bankverbindung Walter

Feldmann Spadaka Aegidienberg, BLZ: 370 691 01, Konto-Nr. 0000544019, IBAN/BIC: DE21370691010000544019 /GENODED1AEG

Veranstaltungen 2017



Das Hauptevent 2017 in Aegidienberg wird zweifelsohne die WM-Qualifikation vom 08. - 11.06. sein. Nähere Einzelheiten unter: www.WM-Quali 2017.de. Darüber hinaus gibt es noch weitere Veranstaltungen, die auch beachtet werden sollten:



12.02. Absetzertag mit Vorstellen einiger Verkaufspferde

Immer schon werden unsere Absetzer gründlich gearbeitet. Aufhalftern, Anbinden, Putzen, Führen, Verladen, Handpferdearbeit, Hufpflege und Freilaufen lassen, stehen auf dem Programm. Am Ende der ca. einmonatigen Ausbildung steht der Absetzertag mit der internen Beurteilung der jungen Pferde. Oft werden in dem Zusammenhang auch Verwandte der Absetzer vorgestellt. Die Vorstellung der Pferde wird durch Walter Feldmann kommentiert und auf Video aufgenommen. Gäste sind hierzu gerne willkommen.

05. – 07.05. HMS - Weideauftrieb

HMS steht für Horsemanship. Hierzu gibt es verschieden Prüfungen wie Siganlreiten, Geländetrail an der Hand und geritten, Doppellongenarbeit, HMS-Prüfungen und ein ca. 25km langer wettkampfmäßiger Wanderritt (Näheres hierzu siehe die Ausschreibung, welche auf unserer Homepage veröffentlicht wird). Sicherlich für die Pferde, aber auch für viele Pferdeliebhaber ist der Weideauftrieb am Samstagabend, bei dem die Pferde aus den Paddocks nach dem Winter zum ersten Mal wieder auf die Weiden getrieben werden, ein unvergessliches Spektakel.



03.10. Aegidienberger Tag

Bereits zum 11. Mal findet am 3. Oktober der Aegidienberger Tag statt. Hauptprüfungen sind die Zulassungsprüfungen für Pferde aller Rassen zur Zucht des Aegidienberger Pferdes und die Materialprüfungen für Aegidienberger Jungpferde und geritten Pferde. Darüber hinaus gibt es Sportprüfungen für Aegidienberger Freizeit- und Sportpferde.



02. und 03.12. Weihnachtsmarkt auf dem Gangpferdezentrum

Immer mehr Aussteller mit ihren, meist selbstgemachten Geschenkartikeln kommen am ersten Advent zu unserem Weihnachtsmarkt. Reibekuchen, Waffeln, Glühwein usw. sowie schöne Vorführungen verschaffen den Besuchern ein paar gemütliche, vorweihnachtliche Stunden auf dem Gestüt.

Das GPZ sowie der Verein der Gangpferdefreunde Aegidienberg freuen sich auf ihre Gäste.