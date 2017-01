NEUE Veranstaltungen für die Freunde des Barockreitzentrums

Liebe Freunde des Barockreitzentrums,

wir möchten euch auf den interessanten Vortrag am kommenden Mittwoch, den 01.02.17 aufmerksam machen, es sind noch Plätze frei:

Kolloquium Equinum Vortrag

Physiotherapie – was ist das? Physiotherapie oder/und Osteopathie

mit Anja-Maria Landmann

Anja Maria Landmann betreibt eine mobile Praxis für Osteopathie und Physiotherapie für Kleintiere und Pferde in Sinsheim bei Heidelberg und ist seit einigen Jahren in diesen Bereichen tätig. Durch den Alltag haben sich die Bewegungsmuster der Menschen aber auch der Pferde komplett geändert, so dass immer mehr gesundheitliche Probleme bei Menschen und Pferden entstehen. Techniken wie Physiotherapie und Osteopathie erhalten daher immer mehr Bedeutung im Umgang miteinander. Frau Landmann gibt einen Einblick in ihre abwechslungsreiche Tätigkeit und gibt Tipps und Ratschläge, wie wir mit unserem Pferd in gesundheitlichen Einklang kommen können.

Folgende Themen werden angesprochen:

Was ist Physiotherapie und wie funktioniert diese?

Welche Techniken werden bei der Physiotherapie angewandt?

Wie finde ich den richtigen Therapeuten?

Was kann behandelt werden?

Osteopathie:

Was verstehe ich genau darunter?

Welchen Unterschied gibt es zur Physiotherapie?

Wann wird die Osteopathie angewandt?

Gibt es Schnittpunkte mit der Physiotherapie?

Beginn 19:00 Uhr im kleinen Seminarraum im Barockreitzentrum Heimsheim, Kosten: 10,00 EUR

Noch eine wichtige Nachricht von der VFD, sie betrifft den Termin am Samstag, den 04.02.17:

"Das geplante Seminar der VFD "Thermoregulation und Body Condition Score (BCS)" am 4. Februar 2017 mit Frau Dr. Zeitler-Feicht und Frau Dr. Baumgartner im Barockreitzentrum in Heimsheim muss aufgrund einer Erkrankung der Referentinnen abgesagt werden.

Bereits bezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurück erstattet.

Die VFD bemüht sich um einen Ersatztermin."

Mit freundlichen Grüßen aus Heimsheim,

Brigitte Koch

Levade e.V.

Förderung der barocken Reitkunst

Vorstand: Elke Wedig

Mittelberg 2

71296 Heimsheim