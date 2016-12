Neues von der Riedmühlranch

Liebe Freunde,

Viel hat sich dieses Jahr verändert. Artanis ist nach NRW in ein tolles neues Heim umgezogen, dafür sind Annie und Sunny jetzt eifrig im Einsatz. Es stehen weiterhin Pferde aus unserer Zucht (Jungpferde und Ausgebildete) zum Verkauf. Mehr Infos findet Ihr unter www.riedmuehl-ranch.de.

Auf der Messe „Pferd international“ in München-Riem waren die Riedreiter wieder im Schauprogramm dabei und zeigten im Großen Ring das

Westernreiten. Mit dabei waren die Esel Ernie und Lotti, der Haflinger Asterix und die jungen Quarter-Pony-Stuten Little Brothers Annie und Soraya.

Arwen, Antino, Arien, Annie und Paila waren außerdem auf EWU-Turnieren und dem 2.European Quarter Pony Championat mit ZSSE-Zuchtschau oft und mit 20 Siegen und Platzierungen sehr erfolgreich vertreten. Herausragend zeigte sich die Zucht der Riedmühl-Ranch: Little Brothers Annie wurde EQPChampion Western, ihre Vollschwester Lil Brothers Painted Lady erhielt den Titel EQPChampion Junior.(Foto oben v.l. Annie, Birgit, Paila)

Die Flutpolderplanung hielt uns auch dieses Jahr weiter in Atem, nach der Vorstellung weiterer Standort kam am 9.Dezember dann die Entscheidung: der Polder Schwenningen-Tapfheim ist aus der Planung raus, die vorläufige Sicherung aber noch nicht aufgehoben. Da wir das Konzept „Flutpolder“ für falsch halten, werden wir uns weiterhin engagieren. Mehr Informationen über den geplanten Flutpolder und den Protest aller Betroffenen findet Ihr unter www.flutpolder-schwenningen-tapfheim.de. Bitte informiert Euch und kommt auch zu den Veranstaltungen.

Die Veranstaltungen der Riedmühl-Ranch fanden wie immer regen Zuspruch. Beim 1PS-Tag gingen trotz angesagtem Dauerregen (der dann zum Glück größtenteils ausblieb) 17 Pferd-Reiter-Paare auf die Strecke. Beim (vorerst) letzten Riedmühl-Ranch-Turnier hatten 55 Teilnehmer insgesamt über 150 Starts. 2017 wird es wieder den beliebten 1PS-Tag geben und....(Trommelwirbel!) das 2.Ritterturnier zu Schwenningen. Teilnahme nur in angemessener Gewandung!

Mit unseren Weihnachtsgrüßen bekommt Ihr auch den Link zum Kursprogramm für 2017. Wie immer bitten wir um frühzeitige Anmeldungen, damit wir besser planen können. Bitte beachtet, mit der Anmeldung muss die Hälfte der Kursgebühr überwiesen werden. Bei ausgebuchten Kursen entscheidet die Reihenfolge des Zahlungseingangs. Geplante Kurse, für die es noch keinen Termin gibt, stehen am Ende des Programms. Es kommen

wieder namhafte Trainer von außerhalb wie Desmond O’Brien (Klassische Dressur), Katja Trillitzsch (Bewegungstraining nach Eckart Meyners), Christina Däubler-Vogelgsang (Klassische Handarbeit), Ruth Baß (Springen für Einsteiger und Western-Reiter) und Karin Tillisch (Pegasus-System).

Neben den bewährten Reit- und Bodenarbeits-Kursen bieten wir ab 2017 eine neues Konzept für Reiteinsteiger an. Mehr Infos fndet Ihr dazu in den nächsten Wochen auf unserer homepage unter Ausbildungskonzept.

Die Struktur der Riedmühl-Ranch wird sich auch in einem weiteren Punkt ändern: aus dem Einstellerbetrieb wird ein Selbstversorgerstall. Durch die Eigeninitiative der Einsteller werden die Kosten deutlich niedriger, vor allem im Sommer. Wer vorübergehend, bedingt durch Krankheit, Urlaub etc., einen Vollservice benötigt, kann ihn dazubuchen. So ist Euer Pferd bei geringen laufenden Kosten immer hervorragend versorgt.



Für das nächste Jahr stehen folgende Veranstaltungstermine fest:

- der 1PS-Tag für Freizeitreiter am 5.Juni 2017

- das 2. Ritterturnier zu Schwenningen am 5./6.August 2017 und

- die Riedmühler Weihnachtsfeier am 10.Dezember 2017.

Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit im Neuen Jahr wünschen Euch

Birgit und Gerd

