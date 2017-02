Seminar - „Ausbildungsskala zeitlos modern – Dressur hautnah erleben“ mit Reitmeister Dolf-Dietram Keller

Berufsreitertag der Landesverbandsbereiche Hannover-Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, BRT17-001



Die Fachgruppe Dressur des DRFV, die Bundesvereinigung der Berufsreiter, die deutsche Richtervereinigung und die Persönlichen Mitglieder in Hannover laden gemeinsam mit dem Pferdesportverband Hannover und dem Fachmagazin St. Georg alle Interessierten ein.



Termin: 01.04.2017 13:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr



Ort: Ausbildungszentrum Luhmühlen 21376 Salzhausen



Referent: Dolf-Dietram Keller



Thema: „Ausbildungsskala zeitlos modern – Dressur hautnah erleben“ mit Reitmeister Dolf-Dietram Keller





Teilnehmer: Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister sowie sonstige Mitglieder der BBR und Gäste sind herzlich willkommen





Kostenbeitrag: Mitglieder der BBR: 15.00 € Persönliche Mitglieder: 25.00 € Nichtmitglieder: 35.00 €

Zahlung unter Kennwort: „BRT17-001“ an: Deutscher Reiter- und Fahrer-Verband e.V., DE19 4126 2621 3518 1083 00, BIC GENODEM1SDH, Vereinigte Volksbank eG



Anmeldung: Bitte bis zum 20.03.2017 schriftlich mit beigefügtem Anmeldeformular.



Wir freuen uns über Ihren Besuch.







gez. gez. gez. gez. Sven Bohnhoff Hendrik Gäbel Rolf Günther Rainer Schwiebert Jan Biss Philipp Hess Michael Thieme Jürgen Böckmann -Delegierte Hamburg- -Delegierte Hannover-Bremen- -Delegierte Mecklenburg- -Delegierte Schleswig- Vorpommern- Holstein-











Anmeldung zum Berufsreitertag der Landesverbandsbereiche Hannover-Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, BRT17-001



am 01.04.2017 in Luhmühlen



Bitte bis spätestens 20.03.2017 per Mail, Fax oder Post an Deutscher Reiter- und Fahrer- Verband e.V., Münsterweg 57, 48231 Warendorf, e-mail: info@drfv.de, Fax 02581-638210 senden.



Ich nehme verbindlich teil: (bitte in Druckschrift ausfüllen)



 BBR-Mitglied  Nicht-Mitglied  Persönliches Mitglied





Nachname:





Vorname:





Straße:





PLZ/Ort:





Mobil:





Telefon:





Fax:





E-Mail: (Bitte unbedingt angeben, da die Anmeldebestätigung per E-Mail verschickt wird)





Datum