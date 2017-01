Terminankündigung - Bayerische Landesvereinigung für Therapeutisches Reiten e.V. Larrieden

Bayerische Landesvereinigungfür Therapeutisches Reiten e.V.Larrieden 4091555 Feuchtwangen Telefon: 09857 / 975490Telefax: 09857 / 975400e-Mail: blvthr@onlinehome.deInternet: www.blv-therapeutisches-reiten.de





Terminankündigung

vom 20.-22. Januar 2017 findet in Larrieden ein "Pädagogik und Therapie mit Pferden Seminar" statt.

Das Thema lautet: "Einführung in die sozial- und heilpädagogische Arbeit mit Pferden"

Das Seminar beginnt am Freitag um 18.00 Uhr und endet am Sonntag gegen 17.45 Uhr

Seminarinhalte:

Einführung in die sozial- und heilpädagogische Arbeit mit Pferden

Ziele und Zielgruppen in der Sozial- und Heilpädagogik mit Pferden

Die besondere Rolle und Aufgaben des Pferdes in der sozial- und heilpädagogischen Arbeit

Die besondere Rolle und Aufgaben des Pädagogen / Therapeuten in der sozial- und heilpädagogischen Arbeit mit Pferden

Umgang mit Pferden im Rahmen der sozial- und heilpädagogischen Arbeit mit Pferden

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe im gesellschaftlichen Kontext

Erwartungen und Ansprüche der Kostenträger, Eltern und Kinder bei der Durchführung der Maßnahmen der Kinder und Jugendhilfe

Familien- und Elternarbeit, Dokumentation und Kontrollverfahren in der PTP

Grundlagen der heilpädagogischen Arbeit im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe sowie

Behindertenhilfe

Behindertenhilfe Heilpädagogische Diagnostik und Anamnese

Therapeutisches Reiten und Hilfen zur Erziehung im Rahmen der Behindertenhilfe für Kinder und Jugendliche

Konzeptionen und Umsetzungsmöglichkeiten des therapeutischen Reitens in der Behindertenhilfe für Kinder und Jugendliche

Kosten: - Seminargebühr incl. Lernmittel, - Mitglieder der BLVThR 245,00 €

- Nichtmitglieder 280,00 €

- Unterkunft (incl. Frühstück): 56,00 €





Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.

In der Bayerischen Landesvereinigung für Therapeutisches Reiten e.V. haben sich im Jahr 1998

Einrichtungen des Therapeutischen Reitens, Therapie- und Reitsportgruppen,

Fachkräfte im ThR / Reitsport für Behinderte sowie aktive Reiterinnen und Reiter mit Behinderungen zusammengeschlossen.

Zweck der Landesvereinigung ist die Förderung des Therapeutischen Reitens und

des Reitsports für Menschen mit Behinderungen in Bayern.

Unser Anliegen ist es, das Therapeutische Reiten im Gefüge des Gesundheits- und Sozialwesens

zu etablieren. Behinderten und kranken Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden,

diese besondere Art der Therapie zu nutzen und mit der Teilnahme am Therapeutischen Reitens

oder der Ausübung des Reitsports ihre persönliche Lebenssituation zu verbessern.







Björn Zacharias

Beauftragter des Vorstandes für Öffentlichkeits- und Pressearbeit