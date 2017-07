Es gibt ein Sprichwort: "Ohne Huf, kein Pferd!"



Trotzdem wissen viele Pferdebesitzer viel zu wenig über das Wunderwerk Huf. Lerne jetzt alle wichtigen Zusammenhänge zwischen Hufbearbeitung, Haltung und Fütterung und Training, um dein Pferd gesund, leistungsfähig und fröhlich zu halten!



In diesem Seminar lernen die Kursteilnehmer die Hufbearbeitung ihrer Pferde kritisch zu beurteilen und üben in der Praxis Hufe zu schneiden und zu raspeln. �



Interessiert?



Aktuelle Termine des Seminars "Das gesunde (Barhuf)Pferd":

► 13. - 15. Oktober 2017 in 85408 Gammelsdorf

https://www.facebook.com/events/1774512959484100



► 01. - 03. Dezember 2017 in 83104 Tuntenhausen

https://www.facebook.com/events/240448279742643



Bei Fragen oder Interesse bitte einfach eine Email an info@sandrafencl.com senden