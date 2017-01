Tickets für die Symphonie der Hengste 2017 in Warendorf

Am 11. und 12. August, jeweils um 20 Uhr, findet die Symphonie der Hengste im Nordrhein-Westfälischen Landgestüt in Warendorf statt. Wie in den vergangenen Jahren garantieren auch an diesen beiden Abenden rund 30 Pferde im Einklang mit einem Live-Orchester für ein unvergessliches Erlebnis.



Tickets im Landgestüt unter Tel.: 02581/636915 und online auf www.symphonie-der-hengste.de.



Die Hengste des Landgestüts zeigen ihr heißblütiges Temperament und Können in einmaligen Schaubildern. Unter anderem präsentieren die eleganten Warmbluthengste anspruchsvolle Dressurquadrillen auf höchstem Niveau, ebenso wie rasante Schaubilder bei denen über Feuer gesprungen wird. Natürlich sind die beliebten Rheinisch-Deutschen Kaltblüter ebenso mit von der Partie. Unter anderem werden sie in gefahrenen Schaubildern und in imposanten Kaltblutkoppeln, bei der mehrere Pferde nebeneinander laufen, zu sehen sein.



Abgerundet wird der Abend durch Leckereien und Weine. Dabei lädt das kunstvoll in Szene gesetzte denkmalgeschützte Gelände bereits ab 17 Uhr die Besucher zum Verweilen ein.



Jetzt Tickets kaufen