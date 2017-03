TV Programm wird derzeit von der Equitana dominiert

Unsere Leser und Leserinnen aber auch HUFGEFLÜSTER selbst haben jede Menge Film und Fotomaterial auf der Equitana der größten Pferde Messe der Welt produziert. Zug um Zug werden diese in unserem TV Programm und in der Zeitung präsentiert. Es wird noch einige Zeit dauern bis dieses Medien Material veröffentlicht und somit allen zugänglich ist. Die Equitana wird also noch weiter unsere Inhalte dominieren. Hg

Mit pferdigen Grüßen Hufflüsterer Bernhard