Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer Deutschland e. V. (VFD) - Einladung

Hallo.

Ich hoffe, ihr und eure Vierbeiner seid gut ins neue Jahr gestartet.

„Die Vereinigung der Freizeitreiter und –fahrer Deutschland e. V. (VFD), Bezirksverband Schwalm-Eder lädt am 20.01.2017 um 20 Uhr zum ersten Stammtisch im neuen Jahr mit Vortrag „Reiter / Fahrer und Jäger – ein faires Miteinander“ ins „Bürgerhaus Remsfeld“ in Knüllwald-Remsfeld, Lange Straße 19 ein. Als Referenten konnten wir Revierjagdmeister Nils Jurkoweit von der Jagdschule Knüllwald gewinnen, der uns unter anderem etwas über die rechtlichen Dinge bei der Benutzung des Waldes zu Freizeitzwecken erzählt. Gleichzeitig möchten wir aber an diesem Abend den Kontakt zur Jägerschaft herstellen, sprich sich einmal kennenlernen und voneinander erfahren, was jeder sich vom gegenüber wünschen würde und sich auszutauschen. An dieser Stelle kann man alle seine Fragen stellen, die man schon immer mal stellen wollte. Wir würden uns freuen, wenn davon rege Gebrauch gemacht wird, gern auch von Nichtmitgliedern. Unkostenbeitrag: Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder 5 Euro.

Info und eine evtl. Vorabinfo über die jeweilige Teilnehmerzahl bitte bei Sabine Schwalm, Tel. 06691/22395 oder sabine.schwalm@vfdnet.de. Wer mehr über unseren Verband wissen möchte, kann dies gern auf unserer HP unter www.vfdnet.de oder auf Facebook (https://www.facebook.com/VFDBZVSCHWALMEDER?fref=nf) nachlesen."

Sabine Schwalm

Schulweg 5

34613 Schwalmstadt-Michelsberg

Tel. 06691 9156293 oder 22395

Fax 06691 807993

Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer Deutschland e. V. (VFD)

Vorsitzende des Bezirksverbands Schwalm-Eder im LV Hessen e. V.

Beauftragte für Internet und Öffentlichkeitsarbeit im LV Hessen e. V.

http://www.vfdnet.de/index.php/hessen

Wir sind nun auch auf Facebook zu finden: https://www.facebook.com/VFDBZVSCHWALMEDER?fref=nf