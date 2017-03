„Großer Bundesberufsreitertag 2017“ vom 12. bis 13. März 2017 in Neustadt/Dosse

„Zufriedene Pferde - zufriedene Kunden“

verschiedene Aspekte zur Gesunderhaltung von Pferden

Vom 12. bis 13. März 2017 treffen sich Deutschlands Berufsreiter in Brandenburg, genauer im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt/Dosse.

Das Leitmotiv des Bundesberufsreitertages, der alle fünf Fachgruppen des Berufsbildes Pferdewirt ansprechen will, lautet „zufriedene Pferde, zufriedene Kunden“.

Geplant sind diverse Workshops unter Anleitung von unterschiedlichen Experten, die verschiedene Gesichtspunkte wie Fütterung, Haltung, Arbeiten der Pferde,

Kundenkommunikation u.a. behandeln. Hier gelangen Sie zu den Referenten. Anmeldung hier

Die Ergebnisse der Workshops werden am Abend allen Teilnehmern ausführlich vorgestellt und diskutiert. Selbstverständlich kommt auch die Praxis nicht zu kurz.

Hier werden wir drei- und vierjährige Warmblüter des Gestüts sowie Island- und Westernpferde zunächst an der Hand, dann unter dem Sattel zu sehen bekommen.

Die Warmblüter werden von Horst von Langermann (Geschäftsführer des Pferdezuchtverbands Brandenburg-Anhalt) und Burkhard Jung (Vorsitzender der BBR) beurteilt.

Sicher werden sie die Teilnehmer zum Mitdiskutieren anregen.

Etienne Hirschfeld, Pferdewirt, Kaderchef des Landesverbandes Berlin/Brandenburg (EWU) und Europameister Working Cowhorse, wird seine Pferde vom Sattel aus kommentieren.

Pferdewirtschaftsmeisterin Yasmin Wieben wird ihren Hengst zusammen mit einem Zucht-/Sportrichter des IPZV präsentieren.

Es lohnt sich etwas mehr Zeit mitzubringen, um das weitläufige Gestütsgelände zu entdecken, die besondere Atmosphäre der historischen Gestütsanlagen zu genießen.

Nach der Gestütsbesichtigung sehen wir Pferde des Gestüts in der Reithalle.

Mehr zum HuL Neustadt/Dosse finden Sie hier.

