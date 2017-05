HUFGEFLÜSTER's Pferde WebstarTV, vorher BLOGPFERDTV, ist längst ein Erfolgsmodell. Über 100 Pferdewebstars, Vlogger und Vloggerinnen und Video Pferdeblogger / innen werden in diesem modernen Fernsehkanal bereits per Film und Ton präsentiert. Wir von der Redaktion raten einfach hier mal reinzusehen, was junge Pferdemenschen als YouTuber und YouTubestars so auf die filmischen Beine stellen:

Viel Spass beim Ansehen wünscht das Team von HUFGEFLUESTER.EU!