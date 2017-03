Schon mal was von Pferde Webstars gehört?

Der Hype der Pferdeszene - so genannte Pferde Webstars - geschätzt dürften es weit über 100 im deutschsprachigem Bereich sein. Junge Leute eben, die sich, ihr Pferd, ihren Pferdestall, ihre Pferdeausrüstung, ihre Reiter Ausbildung oder auch Ausritte im Internet offen präsentieren und andere bereitwillig an ihrem Leben teilnehmen lassen. Video Tagebücher ohne Geheimnisse - so sieht es jedenfalls aus. Und ihre Fans lieben sie dafür - deren Filme zählen zu den am Meisten angeklickten Videos z.B. bei YouTube. HUFGEFLÜSTERTV präsentiert rund 70 der Besten im Fernsehkanal BLOGPFERDTV:

Einen Zeitungsartikel zum Thema Pferdewebstars bringen wir hier KLICK

Der Fernsehkanal BLOGPFERD TV dazu KLICK

Mit pferdigen Grüßen Hufflüsterer Bernhard