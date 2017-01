VIEL GLÜCK UND GESUNDHEIT FÜR 2017!

In der Hoffnung, daß für ALLE das Jahr 2016 auch so gesund und erfolgreich war wie für unsere Redaktion, wünscht das HUFGEFLÜSTER Team allen Lesern und Leserinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen ein glückliches Jahr 2017! Das wünschen wir Euch und Euren Familien und Tieren von ganzem Herzen!

Für Eure meist auch sehr langjährige Treue zu "Eurem" HUFGEFLÜSTER möchten wir uns an dieser Stelle weiter sehr herzlich bedanken. Euer Zuspruch gibt uns die Kraft für Euch und unsere gemeinsame Freude mit Pferden weiterzumachen - so wie wir das in 2017 bereits im 21. Jahr mit vollem Elan und aus voller Überzeugung machen.

Hufflüsterer Bernhard Schormair

im Namen der Hufflüsterer und des ganzen Teams von der Redaktion

Mit pferdigen Grüßen Hufflüsterer Bernhard