Vorsicht vor der Abofalle!

Für Pferde Infos im Internet Geld zu bezahlen ist rausgeschmissenes Geld, noch dazu wenn man für Informationen bezahlt, die ohnehin überall kostenlos zu erhalten sind. Kostenpflichtige Abos, die oft sogar monatlich bezahlt werden müssen, sind meist ihr Geld nicht wert, auch wenn dafür ein angeblicher Mehrwert versprochen wird. Wer sich gut informieren möchte, bekommt alle Infos im Netz kostenlos. Das wird auch weiter so bleiben. Auch HUFGEFLÜSTER ist seit 1996 abofrei und kostenlos erhältlich. Und das wird ebenfalls so bleiben. In den vielen Jahren unseres Bestehens hat es immer wieder Pferdeportale gegeben, die für ihre Abos Geld verlangt haben. Die meisten davon sind wieder verschwunden, so wie sie gekommen sind. Wenn das Internet vom Start weg nur kostenpflichtig angeboten worden wäre, hätte es nie so seinen Siegeszug antreten können. Und man stelle sich vor, man würde nur für seine 10 Lieblingsseiten monatlich z.B. je 30 Euro zahlen müssen, dann wäre das am Jahresende eine nette Summe von 3600 Euronen, mit der man z.B. besser in Urlaub fahren sollte, als sie an Abos mit fraglichem "Mehrwert" zu verschleudern. Auch Facebook und Co. würde es nicht geben, wenn seine Nutzer dafür zahlen müssten!

Mit pferdigen Grüßen Redaktionsservice