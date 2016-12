Diese Frage kommt zur Zeit öfters an in der Redaktion: "Warum sind manche Videos nicht zu sehen?" Antwort: Die Umstellung auf sichere HTTPS Seiten hat es angerichtet. Nun ist HUFGEFLÜSTER ein System mit sicheren Seiten für seine Besucher. Nachteil - viele bereits veröffentlichte YouTube Bildschirme sind dadurch leider nicht mehr zu sehen. Die Redaktion muß alle YouTube Url.s Zug um Zug auf den HTTPS Code im Quellcode umstellen. Das kann einige Zeit dauern bei über 1000 Videos. Wer sein Video nicht sehen kann oder ein bestimmtes Video ansehen möchte, das derzeit nicht angezeigt wird, bitte einfach ein mail an die redaktion senden an bernhard@huffluesterer.de. Solche Videos werden dann bevorzugt umgestellt und sind dann sofort wieder in der gewohnten Weise zu sehen.

Mit pferdigen Grüßen Hufflüsterer Bernhard