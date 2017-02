Wir grüssen unsere Pferdefreunde aus der ReiterApp!

Durch ein technisches Kommunikationsproblem hat die Datenübertragung zwischen HUFGEFLÜSTER und ReiterApp leider einige Wochen lang nicht funktioniert. Mit dem neuesten Update der ReiterApp ist das Problem wieder behoben und die akutellen neuesten Meldungen aus unserer internetten Pferdezeitung werden wieder wie gewohnt in die PferdeApp übertragen. Wir grüßen also unsere Reiterfreunde/innen und Pferdefreunde in der ReiterApp von neuem und hoffen, die richtige Mischen Pferdeinfos für ALLE ReiterAppler bereitstellen zu können.

Für Anregungen ist unser Team von der Redaktion natürlich wie immer aufgeschlossen!

Mit pferdigen Grüßen Hufflüsterer Bernhard