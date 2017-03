Fast hätte man eines der Pferde von Weitreiter Manfred Schulze getötet...

Ja, es ist so und es war ein gewaltiger Schock für mich.

Hierzu muss bedacht werden, dass wir Drei, Panca, Puschkin und ich bereits zwei Jahre unterwegs waren und nach langen, schwierigen und zermürbenden Behördenkämpfen in China, endlich im 'demokratisch' geführten Land Südkorea gelandet waren: nach dreißig Stunden Autofähre über das Gelbe Meer.

Zwei Jahre ganz eng miteinander lebend, Tag und Nacht, Monat um Monat. Das schweißt extrem zusammen - das erzeugt Gefühle zueinander, die nur mit tiefer Liebe zu bezeichnen ist.

Neun Tage sollte die Quarantänezeit in der Nähe von Seoul lang werden. Panca und Puschkin bekamen je eine Box gegenüber vom Stallgang. Wenigstens sehen konnten sie sich. Für Futter hatte ich selbst zu sorgen, doch in Korea kann man kein Pferdefutter kaufen. Also mähte ich täglich ringsum die Grasflächen leer oder kaufte grünes (eigentlich gelbes) Reisstroh bei Reisbauern. Meine Pferde verwandelten es in erstaunlich gelbe Pferdeäpfel.

Am 2. Tag kam ein Veterinär, der den Pferden Blut abnahm. Er hatte Angst vor so großen Tieren (Großtierhaltung hat in Korea nie eine Tradition gehabt, begann gerade erst). Die Pferde mussten nacheinander in eine Zwangsbox, in der sie sich nicht bewegen konnten: zum Schutz für den Veterinär. Sie ertrugen es geduldig, denn ich war ja bei ihnen.

Nach acht Tagen kam das Testergebnis und ich fiel augenblicklich in eine Schockstarre: Puschkin habe den Arteriitis-Virus, hieß es. Dies ist lt. einem Buch über Pferdekrankheiten eine harmlose Pferdekrankheit, die nirgends auf der Welt Beachtung findet und nach wenigen Tagen von allein verschwindet.

Ausgerechnet Puschkin, der bis in sein hohes Alter ein außergewöhnliches Immunsystem hatte, der später inmitten einer Herde von Druse-infizierten Pferden stand und verschont blieb! Und der nie die typischen Arteriitis-Symptome zeigte!

Internationale Gepflogenheit ist es, dass einem Tier nach positivem Test in der Quarantäne ein zweites Mal Blut abgenommen wird, das in einem anderen Labor getestet werden muss, um Fehl-Diagnosen auszuschließen. Eine zweite Blutentnahme verweigerten die Veterinäre, trotz Protestes der Deutschen Botschaft.

Angeblich wurde ein zweiter Test mit demselben Blut in einem anderen Labor durchgeführt, und niemand weiß, ob es wirklich geschah. Das neue Ergebnis hieß: Antikörper zum Arteriitis-Virus. Die Forderung der Quarantänebörde änderte sich nicht, obwohl Antikörper nur durch einen Geschlechtsakt übertragen werden können. Und Puschkin war ein Wallach! Bei einem Ritt durch das Land wären wir nie mit anderen Pferden in Berührung gekommen, denn die damals einzigen Pferde in Südkorea standen in einem Reitstall am Rande Seouls und eine Herde mongolischer Pferde auf einer koreanischen Insel im Süden.

"Mit unserem Testergebnis darf dieses Pferd in kein anderes Land auf dieser Erde. Sie haben jetzt zwei Wochen Zeit, Puschkin in sein Ursprungsland zurückzubringen. Aber ich sage ihnen gleich, dass Pferde aus diesem Teil Asiens nicht nach Europa dürfen. Also muss er getötet und verbrannt werden!"

Kann sich jemand vorstellen, was damals in mir vorging? Wenn diese Drohung wirklich vollzogen worden wäre, hätte es wahrscheinlich einen Amoklauf gegeben. Nicht gegen die ehrliche und liebenswerte Bevölkerung, sondern gegen jene Beamten, unter deren Willkür seinerzeit die gesamte koreanische Bevölkerung zu leiden hatte.

Sechs Wochen dauerte damals mein Kampf um das Leben meines wohl für alle Zeit engsten Freundes (neben seiner Schwester Panca und deren Sohn Temujin). In diesen sechs Wochen konnte ich keine Nacht mehr wirklich schlafen, sondern wurde zerfressen von ohnmächtigem Zorn und maßloser Wut gegen alle überheblichen und sich selbst überschätzenden Machtträger in allen Winkeln der Erde.

Was aber war der Anlass dieser Leute, meine Erdumrundung auf diese grausame Art zu Fall bringen zu wollen? War es ihr Zorn, weil es mir gegen ihren Willen und mithilfe der Deutschen Botschaft gelang, nach langen Verhandlungen doch noch in ihr Land zu gelangen? Oder war es, weil sie eine große Tierleiche benötigten, um den neuen Verbrennungsofen zu testen, der erst vor kurzem installiert wurde und den sie lange vergeblich versuchten, in Betrieb zu nehmen? Ich konnte und werde es nie erfahren.

Erst mithilfe der amerikanischen Quarantänebehörde gelang es, Puschkins Leben zu retten. Sie wollten die Gesundheit meiner Pferde selbst testen und schickten ein Einreise-Permit. In Los Angeles wartete eine viertägige Quarantäne. Hier lautete das Ergebnis: "Beide Pferde sind kerngesund!" Außerdem wurde festgestellt, dass Panca trächtig sei!

Das konnte nur am Rande Ulaanbataars geschehen sein, wo ein Steppenhengst schon lange auf diese schöne Huzulenstute scharf war. Und als sie rossig wurde, hatte auch ihr Bruder Puschkin keine Mittel mehr zu dessen Abwehr...

Die ganze Geschichte in allen Einzelheiten,

und natürlich auch über die gesamte Erdumrundung

ist in dem Buch "Mit zwei Pferden um die Welt" zu lesen.

Schau nach auf dieser hp unter "Bücher-DVD"