Das Pferd in Fernsehen und Internet

23.07.2019 - 28.07.2019 | ClipMyHorse.de

Westfalen-Woche in Münster-Handorf



24.07.2019 - 28.07.2019 | ClipMyHorse.de

Dressur-Festival auf der Wintermühle in Neu-Anspach



25.07.2019 | 13:45 Uhr | KiKa

Das Haustiercamp – Sechs Kinder kämpfen um ihren Traum



25.07.2019 | 15:15 Uhr | 3sat

Die Balearischen Inseln (u.a. über Pferdezucht auf Menorca)



25.07.2019 - 28.07.2019 | ClipMyHorse.de

Sommerturnier Schneverdingen



25.07.2019 - 28.07.2019 | ClipMyHorse.de

Scharlachturnier Nördlingen



26.07.2019 | 05:00 Uhr | 3sat

Die Balearischen Inseln (u.a. über Pferdezucht auf Menorca)



26.07.2019 - 28.07.2019 | ClipMyHorse.de

Dressurturnier Nürtingen



26.07.2019 - 28.07.2019 | ClipMyHorse.de

Global Jumping Berlin



27.07.2019 | 19:30 Uhr | Eurosport

Global Champions Tour 2019 in Berlin



28.07.2019 | 07:30 Uhr | Eurosport

Global Champions Tour 2019 in Berlin



28.07.2019 | 08:05 Uhr | ARD

Tiere bis unters Dach: Reiten verboten!



28.07.2019 | 19:30 Uhr | ZDF

Equus – Die Geschichte von Mensch und Pferd



29.07.2019 | 13:45 Uhr | KiKa

Das Haustiercamp – Sechs Kinder kämpfen um ihren Traum



29.07.2019 | 18:30 Uhr | Eurosport

Global Champions League, Highlights



29.07.2019 | 21:00 Uhr | 3sat

Grand Tour der Schweiz: Vom Jura bis ins Wallis (u.a. über eine Reittherapeutin)



30.07.2019 | 18:30 Uhr | Eurosport

Horse Excellence, Die Pferdesport-Highlights der Woche



30.07.2019 | 19:00 Uhr | Eurosport

FEI Nations Cup in Hickstead (GBR)



