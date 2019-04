Deutsches Derby wird 150 Jahre alt Freezers-Connection sattelt auf Galopprennsport um



Hamburg, 02. April 2019 | Die ehemalige „Freezers-Connection“ feiert ein Comeback: Die beiden Agenturen RAIKESCHWERTNER und Bestfitcompany betreuen das IDEE 150. Deutsche Derby in Sachen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Akquisition von Partnern und Sponsoren. Das bedeutendste und höchstdotierte Rennen des deutschen Galopprennsportes feiert in diesem Jahr 150. Geburtstag.

Die beiden Agenturen verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, die zwar bis jetzt nichts mit Pferdestärken zu tun hatte, aber sowohl von sportlichem Know-how als auch fachlicher Kompetenz zeugt.

„Wir haben 2002 den Profi-Eishockeysport nach Hamburg gebracht und die Hamburg Freezers in kurzer Zeit erfolgreich etabliert“, so Boris Capla, CEO von Bestfit Company und ehemaliger Geschäftsführer der Hamburg Freezers. „Wolfgang Raike und seine Agentur haben einige Jahre die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und großen Anteil am hohen Bekanntheitsgrad der Freezers.“

Nun sattelt die ehemalige „Freezers-Connection“ um. „Das 150-jährige Jubiläum des Deutschen Derbys auf der Horner Rennbahn ist ein großes Ereignis für Hamburg“, sagt Wolfgang Raike, geschäftsführender Gesellschafter von RAIKESCHWERTNER. „Die Rennbahn gilt seit langem als Treffpunkt für Jung und Alt. Auch heute hat das Galopprennen nichts von seinem Charme eingebüßt. Das wollen wir den Hamburgern und Hamburgerinnen in diesem Jahr noch näherbringen.“

Das Derby auf der Horner Rennbahn in Hamburg hat eine lange Tradition: Seit 1869 wird das höchstdotierte Rennen des deutschen Galopprennsportes hier gelaufen. Das Besondere: Ein Pferd kann dieses Rennen nur ein einziges Mal, im Alter von drei Jahren, gewinnen.

Auch in diesem Jahr trifft sich dort vom 29. Juni bis zum 07. Juli das Who‘s who des Galopprennsportes – zum Anfeuern, Staunen und vor allem zum Wetten. Das Highlight des deutschen Galoppsportes, das „IDEE 150. Deutsche Derby“, wird wie immer am letzten Renntag dieses siebentägigen Meetings, am 07. Juli, gelaufen.

RAIKESCHWERTNER GmbH

Ansprechpartner: Tamara Petersen

Ludwig-Erhard-Straße 6

20459 Hamburg

Telefon: 040 34 80 92 83

E-Mail: petersen@raikeschwertner.de

Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.galopp-hamburg.de

Facebook: https://www.facebook.com/hamburgerrennclub/

Instagram: @hamburgerrennclub



