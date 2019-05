EQUITANA OPEN AIR - DU unterwegs im Auftrag von HUFGEFLÜSTER?

Sehr geehrte Damen und Herren, die EQUITANA-Familie wächst. Die Weltmesse des Pferdesports in Essen hat eine weitere Tochter bekommen: Das neue Breitensportfestival lockt Ross und Reiter vom 5. bis zum 7. Juli auf das Maimarktgelände in Mannheim. Verschiedene Rassen und unterschiedliche Reitweisen demonstrieren die Vielfalt des Pferdesports und sorgen für unvergessliche Augenblicke unter freiem Himmel. Die Begegnungen von Menschen und Pferden aus allen Disziplinen bestimmen die einzigartige Atmosphäre. Die Dressurspezialisten lassen ihre Partner unter dem Sattel in einer kreativen Choreografie zur Musik tanzen, Isländer und rassige Paso Finos zeigen Gangarten jenseits von Schritt, Trab und Galopp, in rasantem Tempo überwinden die Paare in der Working Equitation Brücken und Tore und die Cowboys bringen einen Hauch von wildem Westen in die Kurpfalz. Showeinlagen, Lehrstunden und das Einkaufserlebnis in der Zeltstadt ergänzen das umfangreiche Programm der Premiere. Einen Überblick über Höhepunkte und interessante Details der ersten EQUTANA Open Air in Mannheim vermitteln wir Ihnen bei einem Pressegespräch während des internationalen Reitturniers auf dem Maimarktgelände. Als prominenter Gast aus dem Reitsport nimmt Uta Gräf an dem Termin teil. Pressegespräch Wann: Montag, 6. Mai 2019 | 11.00 Uhr Wo: Pressestelle Maimarktturnier Mannheim, Richterturm, 2. Stock, Pressekonferenzraum Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte geben Sie uns eine kurze Rückmeldung, ob wir Sie zum Pressegespräch erwarten dürfen. Anmeldung bitte per Mail an presse@equitana.com oderdominique.schroller@reedexpo.de Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen

Reed Exhibitions Deutschland GmbH ppa. Dr. Mike Seidensticker

Pressesprecher i.A. Dominique Schroller

Pressereferentin

Tel. 0211/ 90 191 249

presse@equitana.com



Hier geht es zur Anmeldung