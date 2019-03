Liebe Indianerfreunde, Eure Meinung zu einer Webseite ist gefragt!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Indianerfreunde,

gern wüsste ich eure Meinung zu folgender Webseite: http://www.trommel-vision.de/singen-fuer-die-erde/

Meine Meinung dazu ist folgende:

Aus der Perspektive der Öffentlichkeitsarbeit wäre es sinnvoll zu beschreiben, was genau am 21. bis 23 . Juni geplant ist - also ein Ablaufplan.

Es ist ganz wichtig genau zu benennen, warum die geplante Veranstaltung 100 € kostet und für was genau die Spenden bestimmt sind?

Beim Veranstaltungsort "Rotkehlchen-Ranch" fehlt die genaue Adresse.

Für mich ist es wichtig eure Meinung zu dieser Webseite zu wissen!

Würdet ihr zu so einer Veranstaltung gehen? Wenn ja, warum?

Fehlen euch auf dieser Webseite Informationen? Wenn ja, welche?

Die Betreiberin der Webseite Frau Corynna Kilian wollte, dass ich auf ihre Webseite aufmerksam mache.

Aber wenn ich ehrlich bin, sträubt sich in mir etwas dagegen. Frau Kilian hält meine oben genannten Hinweise für nicht beachtenswert!

Vielleicht seht ihr das positiver?

Eure Meinung ist für mich wichtig!

Mit freundlichen Grüßen

Evelin Červenková

Begründerin der Lakota Oyate Information in (Ost)Deutschland

http://www.lakotaoyateinfo.keepfree.de/indianersprachen-online.de-chronologiecervenkova.htm

