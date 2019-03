PFERDEZUCHTVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG - Fritz Fleischmann ab Ende Juni nicht mehr im Ländle

Fritz Fleischmann ab Ende Juni nicht mehr im Ländle



Mitte des Jahres verlässt Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann (38) auf eigenen Wunsch den Pferdezuchtverband Baden-Württemberg um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Den in Osnabrück geborenen Pferdewirt Reiten, Diplom-Kaufmann und Träger des Goldenen Reiterabzeichens zieht es wieder nach Westfalen zurück.

Fritz Fleischmann leitete erfolgreich in den vergangenen vier Jahren die Süddeutsche Reitpferdeauktion in Marbach, die Fohlenauktionen in Riedlingen sowie diverse Verkaufstage. Darüber hinaus war er stark eingebunden in die Vermarktungsaktivitäten der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH und trug einen großen Part zu deren Verkaufserfolgen bei. Sein hervorragendes Netzwerk zog zahlreiche Kunden aus dem In- und Ausland in den Süden, die sich hier mit Fohlen, Hengsten und Reitpferden eindeckten.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir zeitnah einen neuen Vermarktungsleiter finden, um für unsere Züchter einen reibungslosen Ablauf unserer Auktionen 2019 zu gewährleisten. Herrn Fleischmann danken wir für sein Engagement und die erfolgreiche Zeit mit ihm,“ kommentiert Verbandsvorsitzender Karl-Heinz Eckerlin die Situation. Fritz Fleischmann wird noch bis zum 30. Juni 2019 beim Pferdezuchtverband BadenWürttemberg tätig sein. Die Stellenausschreibung wird in Kürze auf der Verbandshomepage unter www.pzv-bw.de zu finden sein